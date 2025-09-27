Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Signos del zodiaco.


Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 27 de septiembre de 2025

Las predicciones para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:48

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado, 27 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para los diferentes signos del zodiaco como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

    Elemento: Fuego

    Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Estás en muy buen momento para encontrar el amor. Si buscas pareja se avecina una temporada en la que no te faltarán pretendientes/as. Además, tampoco te irá mal en el trabajo, ya que una fuerza interior provocará que te sea más fácil defender aquello en lo que crees. Mantente cerca de tu mascota y si no tienes, de un animal de alguien cercano. Su presencia puede ayudarte a aliviar tus tensiones y descargar energía nerviosa. Es una semana excelente para los negocios y los temas relacionados con el dinero en general.

    Elemento: Tierra

    Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Tu relación de pareja evoluciona a pasos agigantados. Tu pareja pronto te comenzará a incluir en su núcleo familiar y amistoso como signo de mayor confianza en vuestra relación. Quizá algún compañero de trabajo intenta pisarte, no permitas que tu esfuerzo y dedicación pasen desapercibidos. Vives un momento delicado de salud pero muy pronto todo volverá a estar como antes y llegarás a encontrarte mejor que nunca. Un viejo amigo te propuso no hace mucho un negocio magnífico. Ponte en contacto inmediatamente con esa persona y pronto recibirás gratas sorpresas económicas.

    Elemento: Aire

    Géminis (21 de mayo – 24 de junio)

En el ámbito familiar estos días hay una cierta energía negativa que no te conviene para nada porque podrías contagiarte de ella y te restaría vitalidad. Es posible que durante la mañana de hoy te muestres distraído/a, lo cual te causaría trastornos en tu empleo y retrasos en tus asuntos laborales. Presta atención. El dinero va a pasar a ser tu principal obsesión, no le des tanta importancia, quizá te pierdas otras cosas importantes a tu alrededor.

    Elemento: Agua

    Cáncer (25 de junio – 22 de julio)

Tu familia y tus amigos estarán muy pendientes de ti hoy, serás muy popular. Viene una época en la que estarás más distraido/a en el trabajo, concéntrate en los detalles. No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma durante toda esta temporada. Pronto habrá dinero en tu camino. Ten paciencia.

    Elemento: Fuego

    Leo (23 de julio – 23 de agosto)

Te espera una época de inestabilidad con tu pareja, ten paciencia e intenta escucharla. Pronto empezará una etapa en la que estarás muy motivado/a con tu trabajo, te resultará fácil continuar y destacar. La mejor manera de desintoxicarte naturalmente es mediante un ejercicio activo y una alimentación adecuada y sin excesos. Estás gastando el dinero en compras innecesarias, proponte ahorrar ahora porque si no en el futuro tendrás graves problemas económicos.

    Elemento: Tierra

    Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Haz caso de los consejos que te dé un buen amigo, aunque te parezca que no te sirven, te beneficiarán en un futuro próximo. Tendrás una época de mucho aprendizaje en el trabajo, exprime al máximo los días para no dejar de aprender. Dentro del plano de la salud, tendrás notorias mejorías en la mayoría de los aspectos, sobre todo en el plano emocional y mental. Presta mucha atención a los excesos en gastos de dinero, momento para ahorrar.

    Elemento: Aire

    Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Te reencontrarás con antiguos amigos que no ves hace tiempo, te sorprenderás. En el trabajo, ahora te conviene más guiarte por tu criterio que seguir consejos ajenos. Las vibraciones planetarias contribuyen a elevar tu vitalidad y estimular tu sistema nervioso. La rutina no debe afectar negativamente a tu actividad en las finanzas. Debes estar siempre alerta y en activo.

    Elemento: Agua

    Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Lleva a tu pareja de fin de semana romántico. Esta semana quizá sientas ciertos celos o descontento hacia ti por parte de tus compañeros de trabajo, no caigas en su juego y sé profesional. En el ámbito de la salud, te encontrarás mucho mejor ya que has dejado de lado malos hábitos. No vuelvas a caer en ellos. Si mantienes un estricto control sobre tus ímpetus a la hora de los juegos y apuestas, es posible que ganes algún dinero en un casino, sorteo o lotería.

    Elemento: Fuego

    Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

No hablas todo lo que deberías con las personas que quieres, intenta potenciar el diálogo, limarás asperezas. Es posible que sientas que tu vida profesional es tan absorbente que te monopoliza por completo. Intenta dedicar tiempo a otras cosas. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. La tendencia a abarcar más de lo que puedes te está causando tensiones y hasta pérdidas económicas. Ten cuidado y maneja con más cautela tu dinero.

    Elemento: Tierra

    Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Si aún estás soltero/a no será por mucho tiempo. En las últimas semanas vivirás ciertos cambios en tu lugar de trabajo. No te confíes y sigue cuidándote para evitar recaídas en viejos problemas de salud. Dentro de poco tiempo tendrás luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica.

    Elemento: Aire

    Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es posible que tu pareja cometa algún error que te decepcione, no te muestres frío/a y distante, háblalo con él/ella directamente. Ten cuidado con ofertas de trabajo que te prometen dinero fácil y poco esfuerzo. Es posible que tengas ciertos problemas intestinales. Observa lo que has estado comiendo recientemente pues tal vez allí esté la clave y al cambiar tu régimen mejorarás. Tienes que replantear las cosas en las finanzas. No has recibido buenos consejos.

    Elemento: Agua

    Piscis (19 de febrero – 20 de marzo

Tendrás un día intenso porque lo empezarás con un ánimo muy irascible. Evita las discusiones que pueden llevarte a decir cosas que realmente no piensas. Si no ya no estabas muy cómodo/a en tu lugar de trabajo, esta semana la situación puede ponerse todavía más inquietante. Atiende mucho tu vida sexual porque podrías contraer infecciones por esas vías. Recibirás un ingreso de forma inesperada.

Fechas de cada signo del zodiaco

· Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

¿Qué es un horóscopo?

La palabra horóscopo proviene del latín -horoscŏpus- y significa 'que observa la hora'. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco. Cada persona pertenece a un símbolo del zodiaco dependiendo de su fecha de nacimiento. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

