«El futuro de las ferias», por Carlos Requena

Una edición más de la Feria Hábitat comienza mañana. Más de 1.800 agentes comerciales colegiados se darán cita en Feria Valencia, en esta gran fiesta de la venta, del contacto y de la interlocución que supone un evento de estas características.

A pesar de los agoreros, de los que apuntaban a la desaparición de las ferias ante el avance digital, de los que decían que el teletrabajo había venido para quedarse, etcétera, los de tantas frases hechas…, los eventos feriales siguen mostrando su potencia, no solo en nuestra ciudad, sino en certámenes repartidos por todo el mundo. La clave es sencilla: una buena oferta.

Es curioso lo que nos adelanta la tan manida ya inteligencia artificial, que curiosamente y ante sus posibles efectos adversos sobre muchas profesiones y trabajos, precisamente indica que los menos perjudicados serán los trabajos de los agentes comerciales y vendedores especializados, sobre otras profesiones que quedarán más perjudicadas.

Afortunadamente, el valor de la palabra, del contacto con el cliente, del pequeño o gran debate comercial, el intercambio de informaciones e intenciones entre clientes, fabricantes y agentes comerciales, es tan necesario y fresco que no hay tecnología que pueda con ello.

Me gustaría recordar, en estos momentos en que este certamen vuelve a estar a un nivel altísimo, que los agentes comerciales, como escuderos de fabricantes y distribuidores, hemos dado el máximo apoyo a este evento no ahora que funciona, sino en sus peores momentos. En concreto, el Colegio de Agentes Comerciales de Valencia ha estado presente en su stand permanente o bien en los pabellones en una media de siete ferias anuales y desde hace más de quince años, con crisis y con dificultades por doquier.

El convencimiento de que estamos ante una labor y presencia necesaria, el saber lo que aportan unos certámenes para el desarrollo no solo local o nacional, sino internacional, de nuestras industrias y de nuestros comercios, además del beneficio económico que supone para nuestra ciudad y su entorno, ha dado sentido a nuestra decisión continuada de colaborar de manera total y vehemente con Feria Valencia, de la que somos orgullosos fundadores y de su proyecto de futuro.

¡Te esperamos en Feria!