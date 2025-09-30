Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las tres ladronas, que había escalado hasta el balcón. Policía Nacional

Pillan in fraganti a tres mujeres en Alzira cuando forzaban la entrada de una vivienda

La Policía Nacional sorprende a las ladronas, una de ellas había escalado hasta el balcón de la primera planta donde fue descubierta agazapada

R. D.

Alzira

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:29

Pilladas in fraganti. La Policía Nacional ha detenido en Alzira a tres mujeres, de entre 16 y 33 años, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en domicilio. Los agentes las sorprendieron cuando intentaban acceder a una vivienda, según han informado este martes fuentes policiales.

Los hechos sucedieron el pasado martes. Eran las tres y media de la madrugada cuando los agentes que realizaban labores de prevención observaron a dos mujeres en actitud sospechosa en una calle de la localidad. Parecían estar manipulando la cerradura de la puerta principal de una vivienda.

De inmediato, la patrulla se aproximó a ellas y comprobó que portaban en sus manos un martillo y un destornillador. Al percatarse de su presencia, trataron de ocultar estos objetos. Los agentes les preguntaron qué estaban haciendo con la cerradura y cuáles eran sus intenciones. Ninguna de las dos fue capaz de dar una explicación.

Mientras los policías comprobaban los hechos y pedían refuerzos, observaron que no sólo había había marcas de manipulación en la cerradura de la puerta, sino que también había otras en la fachada de un posible escalo. Fue entonces cuando los agentes se percataron de la presencia de una persona agazapada en el suelo del balcón de la primera planta.

Tras numerosos requerimientos de los policías para que se incorporase, una mujer se asomó desde el balcón diciendo que se encontraba descansando. A continuación comenzó a descender por las rejas de las ventanas. Una vez en la calle, los agentes le localizaron escondido en los bolsillos del pantalón un destornillador, un cúter y una llave inglesa.

Finalmente, y tras las gestiones pertinentes, los agentes detuvieron a las tres jóvenes como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza. Dos de las detenidas, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial. La menor de edad fue entregada a su progenitora tras ser oída en exploración, no sin antes ser advertida de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuera requerida para ello.

