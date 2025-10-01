El Partido Popular de Xàtiva pone en marcha la campaña 'Trau la Senyera' por el 9 d'Octubre con el reparto de banderas Los populares aseguran que son el único partido que defiende con claridad la identidad valenciana

R. X. Xàtiva Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:44 Comenta Compartir

El Partido Popular de Xàtiva vuelve a impulsar un año más la campaña 'Trau la Senyera' con motivo del 9 d'Octubre, el Día de los valencianos, una iniciativa que busca «llenar Xàtiva de orgullo valenciano y reafirmar que el PP es el único partido que defiende con claridad nuestra identidad, nuestras señas y nuestros símbolos».

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha insistido que el Partido Popular es el único que está al lado de los valencianos en esta celebración. «Mientras que el PSOE y sus socios insisten en hablar del 'País Valencià', silencian nuestro himno y ponen en cuestión nuestra historia, el PP defiende con fuerza el valencianismo real, el de la Senyera y el 9 d'Octubre como día de todos los valencianos».

Dentro de esta campaña, el Partido Popular de Xàtiva repartirá gratuitamente banderas para que todos los vecinos puedan exhibir la Senyera en sus balcones y ventanas. Para ello está recorriendo los distintos barrios de la ciudad. «Queremos que cada rincón de Xàtiva se vista con nuestra senyera porque el 9 d'Octubre no es una fiesta cualquiera, es el día en que recordamos lo que somos: valencianos, orgullosos de nuestra tierra, de nuestra lengua y de nuestra historia.Frente a quienes quieren diluir nuestra identidad, nosotros la reivindicamos con fuerza», ha afirmado Sanchis.

Con esta campaña, el PP de Xàtiva hace un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en «Trau la Senyera», una celebración que busca unir a los vecinos en torno a los valores de orgullo, respeto y defensa de lo nuestro.