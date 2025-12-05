Canals invierte más de 31.500 euros en la renovación del Polígono Industrial Les Moles El Ayuntamiento inicia el asfaltado del pavimento y para 2026 la actuación se completará con otras actuaciones como la instalación de fibra óptica, cámaras de videovigilancia y nuevo alumbrado

Los trabajos de repavimentación ya se han iniciado en el polígono.

Viernes, 5 de diciembre 2025

El Ayuntamiento de Canals ha recibido una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la renovación del pavimento del Polígono Industral de Les Moles.

Esta semana han comenzado los trabajos del asfaltado, una actuación incluida en la primera fase de una subvención para la mejora de parques empresariales que se completará en 2026 con ocho intervenciones adicionales.

Estas mejoras se suman a la renovación del alumbrado realizada en 2024, también financiada con el IVACE.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 31.508,67 euros, de los cuales el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial aporta 23.357,79 euros y el Ayuntamiento de Canals asume los 8.150,88 euros restantes.

Entre las actuaciones previstas para el año 2026 se encuentran nuevas canalizaciones para la implantación de fibra óptica; la instalación de videovigilancia conectada con la central de la Policía Local; colocación de aparcabicicletas en los accesos al polígono; instalación de un gran panel indicativo de la planimetría del polígono, con sus industrias, callejero, parcelas, entre otra información; la mejora del alumbrado público mediante luminarias más potentes que incremente la seguridad y la puesta al día de la zonas verdes, con nuevas plantaciones e instalación de nuevo sistema de riego.

