Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia
Los trabajos de repavimentación ya se han iniciado en el polígono. LP

Canals invierte más de 31.500 euros en la renovación del Polígono Industrial Les Moles

El Ayuntamiento inicia el asfaltado del pavimento y para 2026 la actuación se completará con otras actuaciones como la instalación de fibra óptica, cámaras de videovigilancia y nuevo alumbrado

R. X.

Canals

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:13

Comenta

El Ayuntamiento de Canals ha recibido una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la renovación del pavimento del Polígono Industral de Les Moles.

Esta semana han comenzado los trabajos del asfaltado, una actuación incluida en la primera fase de una subvención para la mejora de parques empresariales que se completará en 2026 con ocho intervenciones adicionales.

Estas mejoras se suman a la renovación del alumbrado realizada en 2024, también financiada con el IVACE.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 31.508,67 euros, de los cuales el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial aporta 23.357,79 euros y el Ayuntamiento de Canals asume los 8.150,88 euros restantes.

Entre las actuaciones previstas para el año 2026 se encuentran nuevas canalizaciones para la implantación de fibra óptica; la instalación de videovigilancia conectada con la central de la Policía Local; colocación de aparcabicicletas en los accesos al polígono; instalación de un gran panel indicativo de la planimetría del polígono, con sus industrias, callejero, parcelas, entre otra información; la mejora del alumbrado público mediante luminarias más potentes que incremente la seguridad y la puesta al día de la zonas verdes, con nuevas plantaciones e instalación de nuevo sistema de riego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  7. 7

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  8. 8

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  9. 9

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  10. 10 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Canals invierte más de 31.500 euros en la renovación del Polígono Industrial Les Moles

Canals invierte más de 31.500 euros en la renovación del Polígono Industrial Les Moles