El Belén Monumental de Xàtiva abre sus puertas con recorrido renovado y dos nuevas figuras El artista setabense Xavier Herrero es el autor del camello y la pastora que se incorporan al conjunto escénico

Xàtiva da oficialmente inicio a la Navidad con la inauguración del Belén Monumental con un espacio renovado y numerosas novedades. Este año, la entrada se realizará por la zona de Correos y la salida conducirá directamente a la Glorieta José Espejo, donde se encuentra el Mercado de Navidad. El objetivo, según explican desde el Consistorio, es crear un flujo más cómodo e integrado entre ambos espacios.

Con respecto a las novedades, destacan dos nuevas figuras, un camello y una pastora, creadas por el artista setabense Xavier Herrero que se incorporan al conjunto escénico. Además, también se han rehabilitado tres figuras emblemáticas que necesitaban una puesta a punto: el buey, la mula y el pastor, una tarea que continuará realizándose cada año para mantener la calidad del Belén.

«Hemos reorganizado todo el espacio para dar un mayor protagonismo a cada figura. Ahora todas cuentan con un lugar propio e integrado dentro del conjunto, de manera que se puede apreciar mejor su detalle y valor artístico. Eso es lo que vamos a hacer año tras año: poder crear nuevas piezas y, sobre todo, restaurar las que ya tenemos para mantener un Belén en buenas condiciones», ha señalado la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán.

Ampliar Exposición de Playmobil. LP El espacio cultural de Sant Domènec acoge la exposición de Playmobil Hasta el 6 de enero podrá verse en Sant Domènec de Xàtiva la exposición de Playmobil, una de las más grandes de la Comunidad Valenciana. La muestra cuenta este año con 11 dioramas de gran formato y más de 10.000 figuras, elaborados por la asociación ClicksGirona junto al setabense Paco Gómez. Cada escena recrea momentos históricos, paisajes o mundos fantásticos que invitan a un recorrido completo por épocas y escenarios diversos. Los visitantes podrán descubrir recreaciones tan espectaculares como Jaume I conquista Xàtiva (Eduard Àngel), General Custer y Little Bighorn (Isaac Roger), Cruzando el Atlántico (Quim López), La batalla de Zama (Lluís Bosch), Ciudad victoriana (Carles Gironés y Eli Calzada), Safari (Paco Gómez) o Un día en la prehistoria y El milagro verde de Heidi (Isabel Verdaguer). La exposición incluye también una aventura espacial (Manu Nevado), Altea, Torre de Cap Negret (Rafa Flete y Noelia Guzmán) y La Vuelta Ciclista a la Comunitat Valenciana, obra de Montserrat Clos y Manel Rami, donde este año aparece como figura invitada el ciclista y pintor setabense Miguel Soro, reconocido internacionalmente. Como es tradición, la exposición incorpora el juego del Playmobil escondido, con seis figuras inspiradas en personajes relevantes de la historia de Xàtiva: Josep de Ribera, Tecla de Borja, Teresa Calabuig «Tereseta la Cadirera», Lidia Sarthou, Jaume I y Ausiàs March. Encontrarlos permitirá rellenar una hoja que se entrega en la entrada y participar en el sorteo de tres cajas grandes de Playmobil. El espacio cuenta también con un photocall con Playmobils de gran tamaño y un punto de venta solidario gestionado por la asociación, con productos Playmobil destinados a acciones sociales.

«Como ya hemos hecho en otras ocasiones, hemos adelantado su inauguración para que en este puente de la Purísima y de la Constitución la gente ya pueda visitarnos. Invito a vivir la Navidad en la ciudad de Xàtiva, porque se hace un grandísimo esfuerzo por promocionar turística y comercialmente la ciudad, y que tanto para la hostelería como para el comercio sean estos unos magníficos días. La campaña de Navidad supone un importante flujo económico positivo para la ciudad de Xàtiva», ha expresado el alcalde Roger Cerdà.

Hilo musical y tres puntos fotográficos

En esta edición, además, se ha instalado hilo musical a lo largo del recorrido y se han incorporado tres puntos fotográficos para fomentar la participación ciudadana y la difusión de la Navidad setabense en las redes sociales, especialmente entre el público más joven.

En este sentido, se anima a los y las visitantes a subir sus fotografías con la etiqueta #ViuElNadalAXàtiva. El Belén Monumental podrá visitarse hasta el 6 de enero, en horario de 10 a 22 horas y con entrada totalmente gratuita. Habrá horario especial los días 24 y 31 de diciembre, cuando cerrará a las 19 horas; también el 5 de enero con motivo de la Cabalgata de Reyes, cuando cerrará al público a las 18 horas.

Además, el espacio contará este año con una hucha solidaria, y las donaciones voluntarias se destinarán íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El Belén es, año tras año, uno de los principales reclamos de la campaña navideña, y el año pasado contó con una media de 2.456 visitantes diarios.

