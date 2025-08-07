Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Escaparate de Loewe, decorado con los tomates que les han hecho muy conocidos.

Los escaparates de las tiendas de lujo de medio mundo tienen ADN valenciano: «Este año abrimos en Nueva York»

La empresa valenciana es responsable del escaparatismo de tiendas de firmas como Loewe, Louis Vuitton, Hermès o Bottega Veneta. Dedicados al diseño industrial de muebles, la crisis inmobiliaria les obligó a reinventarse y ya tienen oficinas en tres continentes

Begoña Clérigues

Begoña Clérigues

Jueves, 7 de agosto 2025, 01:08

Buena parte de los escaparates de las tiendas de lujo de medio mundo se producen en Valencia. Acierta, así se llama la empresa especializada en ... proyectos efímeros, se creó en 2005 con cuatro socios: Jacobo Fernández, Tomás Guillén, Mario Comín y Bruno Arnau. Entonces se dedicaban al diseño industrial de muebles e iluminación pero la crisis de 2008 les forzó a cambiar el enfoque. «Surgió la oportunidad de hacer el escaparate de la joyería Carrera y Carrera y entonces vimos que esta línea tenía posibilidades», cuenta Bruno Arnau, director de la empresa.

