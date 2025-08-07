Los escaparates de las tiendas de lujo de medio mundo tienen ADN valenciano: «Este año abrimos en Nueva York»

Buena parte de los escaparates de las tiendas de lujo de medio mundo se producen en Valencia. Acierta, así se llama la empresa especializada en ... proyectos efímeros, se creó en 2005 con cuatro socios: Jacobo Fernández, Tomás Guillén, Mario Comín y Bruno Arnau. Entonces se dedicaban al diseño industrial de muebles e iluminación pero la crisis de 2008 les forzó a cambiar el enfoque. «Surgió la oportunidad de hacer el escaparate de la joyería Carrera y Carrera y entonces vimos que esta línea tenía posibilidades», cuenta Bruno Arnau, director de la empresa.

El golpe de suerte llegó en 2011, cuando Louis Vuitton les contrata para hacer sus escaparates en la tienda de Valencia. Después llegó Nespresso y en 2012 Loewe les propone ser sus 'partners' en toda Europa, en la producción e instalación de los escaparates. «El equipo creativo de Loewe o Vuitton desarrolla el concepto con imágenes y nosotros lo producimos, adaptamos el concepto a las tiendas», explica el director de la empresa.

Producir un espacio de estas características requiere de un equipo muy especializado. «Hay escaparates de distintas medidas, profundidad y altura, cada firma propone un concepto y nosotros tenemos que aterrizarlo». Cuando empezaron tenían colaboradores externos pero ahora ya cuentan con cinco fábricas en Valencia y colaboran con sesenta empresas, la mitad de ellas artesanales. Algunos de estos proyectos llevan mucho trabajo. Por ejemplo la ultima colección de Paula's Ibiza de Loewe. «Es un concepto muy potente diseñado con Stuart Vevers, la presentación suele ser el punto de partida para el lanzamiento de la colección. Este año hemos producido figuras en forma de tomate de distintos tamaños y acabados, con mucha complejidad».

Algunas de las instalaciones creadas por el equipo de Acierta. CEDIDAS

Los tomates, que se pueden ver en un stand de perfumes de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, están hechos con resinas, modelados y pintados a mano. «Si apilases todos los tomates que hemos fabricado supera la Torre Picasso de Madrid».

La empresa ha ido creciendo y ampliando equipo y ahora no sólo produce sino que también crea proyectos con marcas de lujo de moda y joyería. «En 2018 abrimos en Londres nuestra primera oficina fuera de España, en 2023 inauguramos la oficina de París y en Qatar en 2024 y este año en Nueva York y en Madrid».