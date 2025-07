Alberto, primer nieto del profesor Manuel Broseta que se casa: «Hubiera disfrutado muchísimo con los éxitos de la familia»

María José Carchano Valencia Viernes, 25 de julio 2025, 00:27 Compartir

«Puedo contar con los dedos de las manos los días en que no me he acordado de mi padre. De qué hubiera hecho él ... en determinada situación, cómo hubiera actuado, que consejo me habría dado. Sé que hubiera disfrutado muchísimo con los éxitos de sus hijos y ahora de sus nietos, a quienes no llegó a conocer». Quien así habla es Pablo Broseta Dupré, uno de los tres hijos de Manuel Broseta Pont, que fue asesinado por la banda terrorista ETA en 1992 en la avenida Blasco Ibáñez, y que por culpa de la sinrazón se ha perdido tantos acontecimientos familiares. Por ejemplo, este mes de julio la familia Broseta asistió a la primera boda de uno de los nietos del profesor, Alberto Broseta Turanzo. Se casó en la Concatedral de San Nicolás de Bari, en Alicante, con Paula Lissorgues Egea, en una emotiva ceremonia que compartieron con cerca de 175 invitados, familiares y amigos.

Tanto Paula como Alberto han estudiado Derecho con brillantes expedientes académicos. Sus trayectorias académicas son un reflejo de su dedicación: Paula fue reconocida con el Premio a la Excelencia por el mejor expediente de su máster, y Alberto fue galardonado con el Premio Extraordinario tanto en Derecho como en ADE por la Universidad de Valencia. Actualmente la novia ejerce como abogada en el área M&A y Private Equity en el prestigioso despacho Uría Menéndez, y es hija de Christian Lissorgues Muñoz, de origen francés, y de la financiera Patricia Egea Giner. Por su parte, Alberto, quien desempeña su labor como Corporate Associate M&A en la firma jurídica internacional Freshfields, es hijo del secretario autonómico Pablo Broseta Dupré y de la empresaria, experta en Gobernanza Corporativa, Eva Turanzo. La madre del novio actuó como una elegantísima madrina, mientras que el padre de la novia, Christian Lissorgues, fue el padrino. La pareja, que reside en Madrid, se conoció en la capital mientras ambos cursaban un máster. Fue una compañera de estudios de Paula, amiga a su vez de Alberto desde la infancia en Valencia, quien los presentó. Su conexión fue instantánea, y unieron sus vidas y una pasión compartida por el Derecho y el M&A (siglas en inglés de la rama que se encarga de Fusiones y Adquisiciones). La elección de Alicante para la ceremonia no fue casual. Se trata de una provincia con un profundo significado para la familia Lissorgues. Paula creció en El Campello, y se dio la feliz coincidencia de que el vicario que ofició la misa había servido durante cinco años en la población costera, a escasos kilómetros de la capital. Tras el 'sí, quiero', los recién casados fueron recibidos por una lluvia de claveles y una jota tradicional valenciana bailada por el Grup de danses Salpassa, acompañados de dolçaina y tabal de la colla Larraix. Posteriormente se trasladaron junto a sus invitados a la Torre de Reixes, un emblemático espacio en plena huerta alicantina, para continuar con la celebración. El evento destacó por su ambiente internacional, con asistentes llegados desde distintos puntos de España como Zaragoza, Mallorca y Valencia, y de países como Estados Unidos, Suiza y Reino Unido. Durante la celebración hubo momentos de gran emotividad, especialmente cuando se honró la memoria de los seres queridos que no pudieron estar presentes; hubo un recuerdo muy especial para los abuelos del novio, Mercedes y Manuel, cuya figura sigue siendo un referente en la sociedad valenciana. De hecho, Pablo Broseta cree que el profesor hubiera estado muy orgulloso de sus nietos. «Siempre nos decía que la perfección no existe, pero que hay que acercarse lo máximo posible a ella». Para su gran día, Paula Lissorgues confió en el talento del diseñador alicantino Rubén Hernández Costura, una de las figuras más reconocidas en moda nupcial y en las alfombras rojas, y que ha vestido a celebridades como Paris Hilton, Mónica Cruz, Amaia Salamanca o Macarena Gómez. Rubén ideó para Paula un vestido de corte romántico con escote barco, cuerpo de nido de abeja y falda con vuelo, que acompañó con un precioso ramo de rosas blancas y una cinta azul, a juego a su vez con la decoración de la catedral alicantina. El novio, Alberto Broseta, vistió un traje de Isabel Cosme, la reconocida valenciana que está al frente de la firma BlackCape. La madrina, Eva Turanzo, confió en el veterano modisto Valentín Herráiz, que creó un diseño exclusivo en tonos dorados y morados y primorosamente bordado.

