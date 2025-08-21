Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vandalizan una heladería de Barcelona tras una queja por no atender en catalán

El establecimiento, de propiedad argentina, fue atacado por un grupo radical independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:21

La heladería Dellaostia, en Barcelona, está en el ojo del huracán. Activistas en defensa del catalán, independentistas y el colectivo argentino de la capital catalana ... llevan días enzarzados en una polémica que no es nueva y que ya se ha repetido varias veces en Cataluña. Siempre por el mismo motivo: hay quien defiende el derecho a ser atendido en catalán y hay quien defiende hacerlo en español. Y radicales independentistas vandalizan establecimientos que consideran 'catalanófobos' si no atienden a sus clientes en la lengua de Pompeu Fabra y llenan las redes sociales de publicidad negativa contra el establecimiento con insultos muy gruesos.

