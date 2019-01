Los socialistas valencianos ensalzan los presupuestos de Sánchez, que ni menciona la financiación de la Comunitat MONZÓ Montón acude al Cabanyal, donde el presidente del Gobierno participa en el reconocimiento a los candidatos socialistas a los grandes municipios de la Comunitat sin la asistencia de Jorge Rodríguez BURGUERA Domingo, 27 enero 2019, 14:56

El acto de presentación de los candidatos del PSPV en los municipios de la Comunitat con más de 20.000 habitantes empezó con una ausencia y una presencia clamorosas. No estaba Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, expresidente de la Diputación de Valencia tras haber sido detenido y, que se sepa, candidato socialista a revalidad su cargo como alcalde. Sí estaba en el Polideportivo del Cabanyal de Valencia la exministra y exconsellera Carmen Montón, que repartió besos a todo el mundo. Pero también hubo otra ausencia y otra presencia aparatosas. En el discurso de Ximo Puig, especialmente, la financiación de la Comunitat estuvo muy presente. En la casi media hora que habló Pedro Sánchez, ni se mencionó esa infrafinanciación valenciana.

Mercedes Caballero, secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, inició los discursos del acto. Caballero recordó la presencia de Ximo Puig, presidente de la Generalitat, que recibió un cálido aplauso que palideció frente al modo en que el pabellón retumbó cuando se saludó al jefe del Ejecutivo valenciano, Pedro Sánchez.

Caballero agradeció a Sánchez que el Gobierno central «nos trata como merecemos a la Comunitat gracias al Presupuesto General del Estado». «Y si se atreven, los patriotas, que voten en contra de esos PGE», señaló la secretaria general de Valencia, quien subrayó que la gestión del Consell ha generado progreso social en la Comunitat. El valor de la igualdad fue repetido en varias ocasiones, así como la «recuperación del orgullo de ser valencianos». Caballero se dirigió a Sandra Gómez para animarla a generar en Valencia una mejora de la movilidad «poco a poco», un matiz que todo el mundo entendió que se dirigía a la velocidad con que Grezzi ha implementado un carril bici, una prisa que el PSPV ve con malos ojos.

Sandra Gómez empezó muy emocionada, en el pabellón de su barrio, recordando que los socialistas lo habían llenado hasta la bandera. La candidata del PSPV para la alcaldía de Valencia señaló que no era una casualidad empezar en el Cabanyal, porque «una hija de trabajadores y una hija de barrio se presenta a la alcaldesa», y lo comparó con los actos del PP y de Ciudadanos, que organizaron actos en zonas mucho más céntricas. Gómez buscó la emotividad subrayando la idea de ser de barrio, de ser mujer. La candidata criticó al PP por no sentir la ciudad «como propia», y subrayó sus casos de corrupción, la gestión de María José Català, ahora aspirante popular. «Yo no te prometo Valencia, Pedro, sino que se la prometo a los valencianos», comentó Gómez, quien consideró que las próximas elecciones no son entre partidos sino «entre los que somos demócratas y los que se ponen a mil por hora cuando se habla del Valle de los Caídos, entre los que hacemos política para las familias y los que hacen política contra los que odian, los colectivos LGTBI, las mujeres...».

Gómez, con un auditorio mayoritariamente ocupado por personas de muy mediana edad, reclamó el voto al PSPV no como partido sino como una bandera del movimiento social en Valencia, y puso ejemplos como el acogimiento del Aquarius. «No me puedo creer que en esta ciudad gane el odio cuando Valencia lloró hace pocos meses la muerte de Carmen Alborch. No es posible», indicó Gómez. «Si soy alcaldesa de esta ciudad voy a hacer todo lo posible para luchar por la igualdad», reivindicó la candidata quien aseguró que esas competencias, las de Igualdad, dependerían de Alcaldía si ella ganase.

Monzó

Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, que agradeció la presencia del presidente de la patronal valenciana, CEV, Salvador Navarro, y de las Cámaras de la Comunitat, José Vicente Morata, como muestra de la necesidad de consenso social. Puig subrayó, como antes Gómez, que Sánchez ha sido el primer presidente del Gobierno que asiste a los actos del 9 d'Octubre, y señaló que además de los gestos, «cuando ha llegado el momento de las cifras, ha sido verdad lo que me prometistes. La palabra de Sánchez interpreta adecuadamente lo que sentimos los valencianos», en referencia a los proyectos de los PGE que incrementan las inversiones en la Comunitat. Igualmente, agradeció su trabajo a Jose Luis Ábalos como ministro de Fomento. Puig pidió a Sánchez que ayude a los valencianos a conseguir «la financiación justa para la Comunitat».

«No tengo más que palabras de cariño para los que están aquí. Son los alcaldes y alcaldesas valencianos, que dan la cara por sus municipios, los que mejor defienden los intereses de los ciudadanos y sus problemas reales», afirmó Puig, quien agradeció a los regidores «dar la cara siempre», lo que el considera «un cambio, porque estos alcaldes piensan en la ciudadanía, no como antes, que se pensaba en otras cosas». El secretario general del PSPV hizo mención especial a la candidatura de Gómez, «porque queremos Valencia como una ciudad de todos», y acusó al PP que el Cabanyal «lo quería destruir» el PP y que fue «el Gobierno de Zapatero el que lo paró». Puig rememoró que Blasco Ibáñez ya señaló el barrio como el mejor para tener una casa, que de hecho allí la tuvo y allí está. El líder de los socialistas defendió la gestión de sus compañeros en el Ayuntamiento de Valencia, puso en valor proyectos como el de la T4 para unir Nazaret con el centro de la capital, admitió la falta de empleo como el principal problema, ante lo cual consideró que la ZAL generará empleo y futuro, como el proyecto del acceso norte.

Puig hizo mención a que el día de hoy se conmemora la liberación por parte de los aliados del campo de concentración de Auschwitz, y lo comparó con la situación actual. «Europa es un faro fundamental, donde residen valores que hay que preservar. Queremos una Europa más social y comprometida con los ciudadanos, acabar con la política de los ajustes y volver a la justicia social y el crecimiento. Nos jugamos la cohesión», indicó el secretario general del PSPV, quien señaló a los movimientos de la derecha radical como una amenaza al proyecto europeísta. Puig demandó reconocimento a la naranja valenciana y ser defendida en Bruselas.

«Estamos en una Comunitat que no tiene nada que ver con la de 2015. Ahora nadie está avergonzado cuando salimos en el Telediario, y aunque salimos poco lo hacemos por cosas buenas. Todos los indicadores económicos y sociales son mejores que al iniciarse la legislatura. Frente a los que tienen proyectos rupturistas y confrontación, nosotros apostamos por la integración y por el 'momento valenciano'», señaló el líder de los socialistas valencianos, quien afeó a los populares sus casos de corrupción y su «giro» a la derecha. Puig afirmó que el 26 de mayo «o hacia delante, o hacia atrás», y advirtió de que «en otros sitios pueden engañar, pero aquí hace poco que pasaron cosas que no deben volver a pasar», lo que contrapuso a la «política real», medidas sociales, y acabó recordando que la Comunitat está por debajo de la media en la renta, y ahí incidió en el voto negativo del PP y Cs contra la subida de pensiones, y reclamó «la financiación justa», lo que comparó con los PGE, «que mejora las expectativas de los valencianos», ante lo que reprochó a PP y Cs que vayan a votar en contra de unos presupuestos que «por primera vez superan el 9%» del total de las inversiones, tras lo cual cerró su intervención de más de 20 minutos reclamando «igualdad de los ciudadanos».

Sánchez, entre gritos de «presidente, presidente» y «Pedro, Pedro», empezó trasladando a «Ximo todo mi cariño y respeto por la Comunitat. «En 2015 demostrasteis que otra Comunitat era posible, en 2018 demostramos que otra España es posible y en 2019 seremos la primera fuerza politica en España en las elecciones europeas, locales y autonómicas por primera vez en 15 años», señaló Sánchez. El líder de los socialistas españoles recordó que está aquí por la proclamación de Sandra en el Ayuntamiento de Valencia y recordó que sirve también como reconocimiento al resto de los candidatos valencianos, que no es «cualquier cosa».

Sánchez criticó el patriotismo «que confronta territorios», y lo contrapuso a que en la propuesta del PSOE «caben todos», consideró que la situación en Venezuela demuestra que la oposición «sin escrúpulos» aprovecha cualquier cosa para atacar al Gobierno, si bien él también aprovechó para decir «a la otra izquierda» que ser de izquierdas no tiene nada que ver con defender lo que está pasando en Venezuela, y reclamó diálogo sin humillación. «El único partido leal con la Constitución, en la oposición y en el Gobierno, es el PSOE», subrayó Sánchez, quien consideró que en mayo ganará su partido por representar conquistas de derechos y libertades, ante lo cual la derecha «siempre llega tarde y mal», si bien «ahora el problema es que no llegan, sino que van hacia atrás».

«Coincido con Ximo en una cosa, quien planta batalla contra las mujeres va a perder, seguro. Quien quiere expulsar a las mujeres de la política será expulsado por las mujeres de la política», comentó Sánchez, que a continuación pasó a dar gracias a Ábalos por las inversiones de Fomento en la Comunitat, su aumento en los PGE, «unos presupuestos buenos para España y todos los territorios».

«El debate ahora es si avanzamos o retrocedemos», insistió Sánchez, quien afirmó que su Gobierno está «sentando las bases del dinamismo de España», a través de mejoras en educación, trabajo, pensiones o medio ambiente. El secretario general de los socialistas españoles se dirigió a las mujeres, en relación al cambio del gobierno autonómico andaluz, que su partido defenderá sus derechos, admitió que «estamos ante un cambio de época» debido a la evolución de la sociedad, frente a lo cual los movimientos reaccionarios son una amenaza porque «el pasado no es una solución» para el futuro, sino que sirve para aprender y no volver a él: «El futuro no está escrito. Hay proyectos que reivindican España en blanco y negro, pero nosotros buscamos un país en positivo», por lo que reclamó el voto de mayores y jóvenes. Así acabó, instando a ganar las elecciones. Ni una palabra de la financiación valenciana en todo su discurso, de casi media hora.