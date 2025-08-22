Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Felipe VI anunció su voluntar de visitar las zonas afectadas durante su visita al cuartel de la UME. E. P.

Los Reyes visitarán la semana que viene las principales zonas afectadas por los incendios

Don Felipe y doña Letizia quieren conocer de primera mano, como ya hicieron con la dana, las necesidades de los afectados y agradecer su trabajo a los equipos de extinción

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:22

Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los graves incendios que este verano han destruido ya más de 340.000 hectáreas y ... han obligado a desalojar a decenas de miles de personas. Felipe VI ya avanzó su voluntad el pasado domingo, cuando interrumpió sus vacaciones y regresó desde Grecia a Madrid para visitar el cuartel de la UME en Torrejón de Ardoz. Allí dijo que su deseo era acudir sobre el terreno a las zonas afectadas cuando la evolución de la situación y las circunstancias lo aconsejaran.

