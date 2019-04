El presidente de Ausbanc, a 200.000 euros de salir de prisión Luis Pineda, el día de su detención. / Efe La Audiencia Nacional rebaja la fianza de Luis Pineda, que lleva en preventiva casi tres años y está a la espera de juicio MATEO BALÍN Madrid Viernes, 5 abril 2019, 20:32

Luis Pineda, presidente de Ausbanc, va a cumplir tres años en prisión preventiva el próximo 15 de abril. Pocas veces un acusado pasa tanto en tiempo entre rejas sin que se haya celebrado el juicio. Es más, los casos que superan los dos años deberían de ser excepcionales, de ahí que se requiera un nuevo trámite procesal para justificar la extensión de la privación de libertad.

No es que Pineda, acusado de liderar una organización criminal y procesado por delitos de extorsión, estafa o blanqueo de capitales, esté en prisión incondicional sin fianza. Si no que el medio millón de euros de caución que le impuso la Audiencia Nacional para salir no han podido abonarlos hasta la fecha. De ahí que, tras el pertinente recurso de su abogado, la Sala de lo Penal decidió este viernes rebajar la cuantía a 200.000 euros. Una cantidad más asequible, que el empresario nacido en Málaga hace 56 años podría reunir en los próximos días, según aseguraron fuentes jurídicas.

En un auto de marzo, el tribunal alegaba que el riesgo de que Pineda se fugue al extranjero se ha reducido, pese a que esté acreditada la existencia de transferencias de fondos a Estados Unidos, Colombia y Venezuela sin que hayan sido localizados, así como que viajó a estos países antes de su detención.

Sin embargo, la Sala considera que las cuentas y los bienes del líder de Ausbanc, la asociación de usuarios bancarios, ya están embargadas de forma preventiva y que es en España donde tiene arraigo familiar: viven su esposa y sus cuatro hijos.

La última razón dada es que el juicio no va a ser inminente, pese a pasar ya tres años de la operación que acabó con su detención y con la del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, entre otros.

La Fiscalía solicita para Pineda 118 años y medio de cárcel, acusado de liderar presuntamente una campaña de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de importantes sumas de dinero desde la organización que presidía.