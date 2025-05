Nogueras: «Si un banco merece una consulta, un país merece un referéndum»

Cristian Reino Miércoles, 7 de mayo 2025, 13:02 Comenta Compartir

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar del gasto en ... defensa y del apagón para reclamar un referéndum de independencia. La dirigente nacionalista ha ironizado con la consulta pública que el Gobierno ha puesto en marcha sobre la opa del BBVA al Sabadell para volver a poner sobre la mesa la reivindicación de la autodeterminación y para exigir al Ejecutivo mayor soberanía para Cataluña. «Si un banco merece una consulta, un país merece un referéndum», ha asegurado la líder del partido de Puigdemont en el Congreso, durante su intervención. «Ahora que le ha cogido afición a las consultas», le ha espetado, le ha recriminado que no las haya hecho en otros ámbitos como a la hora de decidir el nombre del aeropuerto del Prat, que no preguntara a los barceloneses si querían que el PSC pactara con el PP para descabalgar a Xavier Trias de la alcaldía de Barcelona, que no pregunte a los catalanes sobre si creen que funciona bien o mal Rodalies o si les parece bien que el Gobierno invirtiera dinero público en «investigar» a los líderes secesionistas.

Nogueras, en relación al apagón, ha situado el debate en el terreno de la soberanía. Cataluña, ha dicho, sufre un apagón «democrático» e institucional y este «desastre», ha asegurado, solo se acabará con la independencia. «Pedimos gestionar nuestros propios recursos», ha señalado. Sobre el gasto en defensa, Junts ha sido claro: «Si el 20% de lo que quiere invertir (el Gobierno) no se queda en Cataluña, no tendrá nuestro apoyo», ha afirmado la diputada nacionalista. «Hay que invertir en la industria catalana», se ha conjurado. «Tiene mala suerte de haberse topado con nosotros», ha asegurado, en tono de amenaza ante futuras votaciones en el Congreso. Los votos de Junts, ha dicho, «frenan el saqueo» contra Cataluña. Ha hablado de Cataluña como pueblo «ocupado» por los tanques españoles, al que le han asesinado a un presidente, se le amenaza el autogobierno y tiene a un expresidente «exiliado». Y una sociedad catalana, ha rematado, trabajadora, nada «gandula» y que no vive del «subsidio». Mientras, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido muy duro con el Gobierno en la parte que tenía que ver con el gasto en defensa y ha soltado toda la artillería dialéctica contra el PP, Vox y Junts en lo que respecta al apagón. El dirigente republicano ha instado al presidente del Gobierno a aplicar el artículo 128 de la Constitución si el «oligopolio» eléctrico no invierte más en el sistema. «La riqueza del país está supeditada al interés general», ha advertido. Y ha propuesto a Pedro Sánchez que los 10.000 millones que ha anunciado que invertirá en densa y seguridad los destine a «renacionalizar» Red Eléctrica. «Para que la luz sea un derecho. Eso es mejor que comprar armas», le ha espetado. Rufián se ha mostrado muy contundente contra «la derecha española y catalana». Ha acusado al PP, Vox y Junts de ser unos «mercenarios» que cobran del lobbi nuclear y de las eléctricas. El día del apagón, ha mantenido, imperó lo privado sobre lo público. No fue un exceso de renovables o falta de nucleares, según el republicano, el culpable fue la «codicia» de un «oligopolio salvaje» que cree que su beneficio está por encima de los derechos de la ciudadanía Al Gobierno le ha reprochado que tardara tanto tiempo en comparecer el día del apagón. Fue un «terrible error político», ha señalado. En la cuestión de la defensa, ha criticado que el aumento del Presupuesto anunciado por el Gobierno para alcanzar el 2% del PIB no pase por el Congreso. Y ha acusado al Ejecutivo de «colaborar» con un estado «genocida» que «ha asesinado a 16.000 niños» en Gaza. «Negaron el comercio con Israel» tras el inicio de la guerra y «mintieron», ha dicho dirigiéndose al ministro de Exteriores. Han revocado uno de los contratos con empresas israelíes pero les quedan 9, ha advertido a los miembros del Ejecutivo. «Solo hay algo peor que pegarse un tiro en el pie, pegárselo con una bala israelí», ha rematado Rufián.

