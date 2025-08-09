Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en la localidad que ha sido residencia de Messi y otros famosos futbolistas
Montse Mínguez, en una imagen de archivo. Efe

«Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»

Montse Mínguez, portavos del PSOE, señala que desde los populares «se está blanqueando en toda la geografía ese discurso del señalamiento, ese discurso del odio y todo a cambio de unos votos»

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:32

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que «el tufo racista» de la moción aprobada por el PP en el ayuntamiento de ... Jumilla es «ejemplo más» de que, «lejos de acercar al Partido Popular al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha». «Ha dicho abiertamente que quiere seducir al votante de Vox para poder llegar al poder. Le da igual si con eso tiene que institucionalizar el racismo, la xenofobia y la islamofobia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  3. 3 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  6. 6 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  7. 7 El precio del aceite de oliva virgen extra en los supermercados desde el viernes 8 de agosto
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  10. 10 Muere una mujer de 73 años en un accidente entre un coche y un camión en la V-30 en Paterna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias «Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»

«Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»