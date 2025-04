Junts «se explicará» en una gira por toda Cataluña para frenar el ascenso de Aliança Catalana

Junts per Catalunya inicia este jueves en Girona un 'tour' por toda Cataluña, con el que trata de consolidar su giro a la derecha y ... frenar el ascenso de Aliança Catalana, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, la primera cita prevista con las urnas.

La campaña de los postconvergentes que arranca en la casa de cultura de la capital gerundense lleva por título 'Junts se explica'. Se trata de un ciclo de conferencias abiertas al público, en cada una de las 43 capitales de comarca de Cataluña, para «dar a conocer el modelo de país» que defienden los de Puigdemont, las medidas puestas en marcha y establecer un «diálogo directo con la sociedad civil». Una de las cuestiones que más le cuesta explicar a Junts en una parte de su electorado es su apuesta por la gobernabilidad española y por dar apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La formación nacionalista fija como columnas centrales de su eje programático la inmigración, la independencia, la vivienda, la lengua, la lucha contra la ocupación y la multirreincidencia y la fiscalidad.

Junts está en una situación complicada. Tras permanecer en el poder desde 2010, desde el año pasado lidera la oposición al Govern socialista de de Salvador Illa. Los junteros obtuvieron 35 escaños hace un año, siete menos que el PSC, que fue el partido ganador de las elecciones catalanas. Los sondeos apuntan que los postconvergentes van a la baja. Todo lo que pierden es a costa de Aliança Catalana. La formación de extrema derecha y secesionista obtuvo dos diputados en las catalanas del año pasado. En estos momentos, podría quintuplicar su resultado.

Los de Puigdemont han endurecido su programa sobre inmigración, están poniendo el acento en las políticas contra los ocupas y contra los delincuentes multirreincidentes, pactaron con el PSOE la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat y acordaron el reparto de los menos migrantes no acompañados. Aun así, Junts no consigue frenar a Aliança Catalana. Su dilema respecto al partido ultra de Sílvia Orriols no solo tiene que ver con la estrategia programática, sino también con la de pactos. Los soberanistas abortaron un acuerdo con el resto de partidos para descabalgar a Orriols de la alcaldía con una moción de censura en Ripoll (Girona) y tras los comicios municipales tendrán que decidir si sellan pactos locales con la extrema derecha independentista o mantienen el cordón sanitario.