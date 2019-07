Les Corts espera desde hace diez días la respuesta al escrito contra Vox La Fiscalía del TSJ todavía no ha decidido qué hacer con el documento, lo que contrasta con la Provincial, que abrió unas diligencias de oficio por un tuit de la formación A. RALLO Martes, 16 julio 2019, 01:19

valencia. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del TSJ tiene sobre su mesa el escrito que el presidente de Les Corts, Enric Morera, envió el pasado día 4 para poner en conocimiento la petición de Vox sobre las subvenciones a colectivos LGTBI. La solicitud del partido de derecha populista recogía «detalles» concretos sobre los beneficiarios así como quién había impartido cursos con menores y los antecedentes penales, aparte de los criterios para los nombramientos. En realidad, esta propuesta de Vox no es original sino que fueron sus compañeros de Andalucía los que primero tramitaron estas cuestiones.

Les Corts tenían la duda acerca de si esa petición podía contravenir la legalidad vigente y pedían conocer la opinión del ministerio público antes de tramitar la petición al Consell. Tras diez días transcurridos, la Fiscalía todavía no ha decidido qué hacer con la solicitud de la Presidencia de Les Corts. Una de las posibilidades es que la fiscal superior, Teresa Gisbert, abra diligencias de investigación penal. A partir de ahí dispone de seis meses para averiguar si los hechos son constitutivos de delito. En caso de que esa fuera su conclusión, tendría que enviar el asunto a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, que asignaría un instructor.

Sin embargo, fuentes judiciales no auguran un recorrido tan extenso a esta resolución. Es más, consideran que lo que realmente solicita el Parlamento valenciano no es una investigación como tal sino una especie de asesoramiento, que resulta imposible que lo haga un responsable del ministerio público. Esa cuestión, la de si contraviene las normas, debería resolverla, por ejemplo, los letrados del Parlamento. De todos modos, el tiempo transcurrido evidencia que por el momento no está clara la decisión. Desde Les Corts confirmaron ayer que todavía no han recibido respuesta.

Esto contrasta con la velocidad de la Fiscalía Provincial de Valencia para abrir una investigación de oficio cuando desde una cuenta de Vox se informó erróneamente de la nacionalidad de unos detenidos por abusar de una joven tras un día de playa. Las diligencias corren a cargo de la sección de Delitos de Odio.

Las averiguaciones irán encaminadas a conocer quién emitió ese mensaje desde la cuenta oficial del partido. El tuit hacía referencia a una información de un periódico digital que aseguraba que los sospechosos eran extranjeros. El caso todavía sigue en fase prejudicial.