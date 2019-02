Ciudadanos apunta a la economista María Muñoz como cabeza de lista al Congreso por Valencia María Muñoz en el mitin de Ciudadanos en Valencia. La dirección del partido confirma que la asesora independiente pueda concurrir al proceso de primarias que arranca esta semana ARTURO CERVELLERA Lunes, 25 febrero 2019, 16:23

La asesora económica María Muñoz se perfila como la candidata de Ciudadanos para encabezar la lista de Valencia de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril. La dirección del partido naranja ha confirmado esta mañana que Muñoz podrá presentarse al proceso de primarias que arrancha hoy mismo a las 20 horas.

Muñoz, trabajadora del sector bancario y miembro del European Financial Planning Association (EFPA), ha sido reconocida en varias ocasiones como una de las voces más relevantes en el debate público para seguir la actualidad económica. Ahora, se prevé que tome el relevo de Cantó para liderar la lista de Valencia, aunque desde la formación no han querido confirmar aún que lo hará al no estar abierto el proceso de primarias.

La asesora económica participó junto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el candidato a las primarias para ser el aspirante a la Generalitat, Toni Cantó, en un acto de la plataforma 'España Ciudadana' el pasado enero en la capital de la Comunitat.