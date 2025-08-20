Programa completo de las Fiestas Patronales y Populares de Mislata 2025 Dos semanas llenas de actividades para disfrutar en familia

Correfocs en las calles de Mislata durante sus fiestas

Florencia Goycoolea Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:49

La localidad de Mislata se prepara para vivir una de las fechas más importantes de su agenda, sus tradicionales Fiestas Patronales y Populares. Este año tendrán lugar del 23 de agosto al 6 de septiembre, con un abanico enorme de actividades y actos para participar y disfrutar estos días tan esperados.

La programación incluye de todo tipo de eventos, preparados para todos los públicos, para pasar unos días en familia. Tanto adultos como niños tendrán la posibilidad de disfrutrar de esta festividad. Algunas de las actividades que ofrecen son: música en directo, procesiones, espectáculos de pirotecnia, juegos, concursos de paellas, y mucho más.

Programa completo

FIESTAS PATRONALES

Sábado 23 de agosto

- 22:00h: Noche Remember con José Coll (Av. Gregorio Gea).

Domingo 24 de agosto

- 22:00h: Gran entrada Mora

Recorrido: C/ Cervantes, C/ Ramón y Cajal, C/ Mayor hasta la Pza. de la Constitución.

Lunes 25 de agosto

- 22:30h: XLVI Festival de Bnadas de Música (Pza. de la Constitución).

Martes 26 de agosto

- 18:00h: Juegos tradicionales infantiles (Pza. de la Morería).

- 22:00h: Horchata y fartons (Pza. de la Constitución).

Miércoles 27 de agosto

- 22:30h: Passejà Nuestra Señora de los Ángeles.

Recorrido: Pza. de la Constitución, C/ de la Estación, Av. Gregorio Gea, C/ Murillo, C/ Ntra. Sra. de los Ángeles, C/ Antonio Molle, Av. Gregorio Gea, Av. del Sur, C/ Lepanto, Av. Blasco Ibáñez, C/Ramón y Cajal, C/ Mayor y Pza. de la Constitución.

- 00:15h: Traslado del Cristo

Recorrido: Pza. de la Constitución, C. Mayor, C. Miguel Hernández y Av. Gregorio Gea.

Jueves 28 de agosto

- 21:00h: Passejà SMO. Cristo de la fe.

Recorrido: Av. Gregorio Gea, C. Miguel Hernández, C. Mayor y Pza. de la Constitución.

Viernes 29 de agosto

- 18:00h: Juegos tradicionales infaniles (Pza. de la Constitución).

- 19:30h: Xocolatà (Pza. de la Constitución).

- 23:30h: Orquesta Euforia (Av. Gregorio Gea, frente al Centro Cultural Carmen Alborch).

Sábado 30 de agosto

- 12:00h: Víspera de fiesta (Pza. de la Constitución).

- 18:00h: Concurso de paellas (Av. Gregorio Gea).

- 23:00h: Orquesta Azahara (Av. Gregorio Gea, frente al Centro Cultural Carmen Alborch).

Domingo 31 de agosto

- 08:00h: Despertà (Pza. de la Constitución).

- 14:30h: Mascletà, pirotecnia valenciana (Av. Gregorio Gea).

- 21:00h: Procesión.

Recorrido: Pza. de la Constitución, C/ Estación, Av. Gregorio Gea, C/ Murillo, continuando por recorrido habitual hasta Pza. de la Constitución.

- 00:30h: Nit D'Albaes.

Recorrido: Centro histórico de la población.

Lunes 1 de septiembre

- 07:30h: Despertà (Pza. de la Constitución).

- 14:30h: Mascletà (Pza. Mayor).

- 18:00h: Entrà de la Murta.

Recorrido: Mismo recorrido que la procesión.

- 21:30h: Procesión.

Recorrido: El habitual.

FIESTAS POPULARES

Todos los actos se realizan en el Recinto Ferial, ubicado en la C/ Hospital, con entrada a través de la Pza. de la Libertad, a excepción de los que se indican.

La hora de apertura del Recinto Ferial durante las fiestas es a las 19:00 h.

Martes 2 de septiembre

- 19:30h: Visita institucional a las casetas participantes.

- 20:30h: Espectáculo inagural y encendido de luces.

- 23:00h: Orquesta Mónaco party.

Miércoles 3 de septiembre

- 18:30h: Desfile de disfraces con espectáculo itinerante Diminuts de la Cía LA FAM.

Salida desde Pza. Príncipe de Asturias y llegada a Recinto Ferial.

- 20:00h: Espectáculo musical infantil Los Tratamudos.

- 23:00h: Concierto.

- 00:30h: Orquesta La Pato.

Jueves 4 de septiembre

- 19:00h: Juegos infantiles Els Groguets.

- 20:00h: Concierto Zulú.

- 20:30h: Reparto de pinchos

- 23:00h: Concierto La Fúmiga + Naina.

- 00:30h: Orquesta La Tribu.

Viernes 5 de septiembre

- 19:00h: Juegos infantiles Jugacirc.

- 20:00h: Concierto Yambú.

- 22:00h: Correfoc.

Salida desde Pza. Príncipe de Asturias y llegada a Pza. de la Libertad.

- 23:30h: Concierto Beret.

- 01:00h: Orquesta Scream.

Sábado 6 de septiembre

- 19:00h: Juegos infantiles L'Oset.

- 20:00h: Covers con sombrero.

- 00:00h: Mascletà nocturna, Pirotecnia del Mediterráneo. (Pza. de la Libertad).

- 00:30h: Concierto Panorama.

El servicio de autobús urbano durante la celebración de las fiestas populares, será desde el 2 de septiembre hasta la noche del 6 de septiembre, con acceso a personas con movilidad reducida. Las paradas serán gratuitas al recinto del festival.