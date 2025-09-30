JumpYard Valencia: mucho más que un parque de camas elásticas

Suplementos Martes, 30 de septiembre 2025, 01:45 Compartir

¿Quieres saltar de una cama elástica a otra hasta que no puedas más? ¿Hacer escalada? ¿Sobrevolarlo todo a una velocidad de vértigo? JumpYard, la cadena internacional de ocio con presencia en ciudades como Sevilla, Bilbao, Madrid y Barcelona, cuenta también con un parque en Valencia, dentro del centro comercial Bonaire. Lejos de ser únicamente un espacio de camas elásticas, el recinto reúne más de una decena de actividades que van desde la escalada hasta un recorrido de estilo Ninja Course, pasando por propuestas interactivas y circuitos aéreos.

Infinidad de actividades

Entre las atracciones más llamativas figura el SkyRider, una tirolina suspendida que recorre todo el recinto desde el aire. Los participantes se desplazan sujetos con un arnés de seguridad, lo que permite experimentar la sensación de «volar» sobre las diferentes áreas del parque. Esta actividad, eso sí, requiere un suplemento adicional respecto al precio general de la entrada.

El acceso estándar, disponible desde 14 euros, incluye el uso de las principales instalaciones: la zona de camas elásticas, el espacio de acrobacias, un campo de fútbol adaptado, circuitos de escalada, el Cardio Jump o la Jump Tower. A estas se suman el Battle Beams, donde los visitantes se enfrentan en equilibrio sobre una barra, o la experiencia interactiva de Valo TV, que integra cámaras y pantallas para convertir el salto en un videojuego en tiempo real.

En total, más de 10 propuestas diferentes se concentran en un mismo recinto, con monitores que supervisan las actividades para garantizar la seguridad de los asistentes.

JumpYard Valencia

Cumpleaños con sello propio

Otro de los ejes de JumpYard Valencia son las fiestas de cumpleaños infantiles. El parque ofrece varios packs que incluyen al menos una hora de actividades y otra hora en una sala privada, ambientada con la decoración del concepto «PartyStreet». Según la organización, el objetivo es recrear la atmósfera de un parque de atracciones, con espacios temáticos y un ambiente festivo.

Los precios de los cumpleaños parten de 17 euros por participante (mínimo seis niños), con descuentos de 3 euros por niño de lunes a jueves -excepto en festivos o vacaciones escolares-. Todos los paquetes incluyen calcetines antideslizantes para los invitados, así como la posibilidad de añadir extras: desde ampliar a dos horas de juego por 8 euros adicionales hasta contratar un monitor exclusivo para el grupo.

JumpYard Valencia

Como detalle añadido, el cumpleañero recibe una sorpresa especial, además de una bienvenida personalizada.

Más información

JumpYard Valencia se encuentra en el centro comercial Bonaire y las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de su página web oficial.