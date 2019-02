Cincuenta creaciones que marcaron el año unidas en un restaurante soñado. Esto es un ejercicio de imaginación en el que te propongo escoger entre los mejores bocados de mi 2018, para que fantasees estas fiestas cómo sería tu banquete perfecto. No están todos los que me sedujeron, pero debía elegir. Y hay que aclarar que sólo aparecen platos de restaurantes que pude visitar. Muchos, a mi pesar, se quedaron en la lista de pendientes. Cosas del tiempo y la cartera. Ahora, toca abrir la puerta a la imaginación. Y a volar. SNACKS LUXURY: 1. Salmón crujiente. Celler de Can Roca. Lo que esconde: Es una creación casi mágica. En un bocado minúsculo se aúnan todas las partes del salmón: desde la piel hecha crujiente a sus huevas. Ideal para: Alquimistas (e incluso, cirujanos).