Alien earth Disney +

«Alien en Nunca Jamás»

Hay mil y un detalles en la nueva serie de Disney+ que amplía la archiconocida franquicia inaugurada en 1979 con la obra maestra de Ridley Scott

Borja Crespo

Borja Crespo

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:02

La protagonista de la serie 'Alien: Earth' es un dibujo manga. Hay mil y un detalles en la nueva serie de Disney+ que amplía la ... archiconocida franquicia inaugurada en 1979 con la obra maestra de Ridley Scott, que en esta ocasión figura en los créditos como productor. Hay mil y una referencias, en la estética, el fondo y la forma, en una propuesta que ofrece lo inimaginable, obviando lo previsible y deseable por el fandom. A los aficionados recalcitrantes no hay que hacerles demasiado caso. No faltan las conexiones con las míticas películas en una producción inesperada donde lo que menos importa son los xenomorfos. El monstruo, el dragón espacial, no es el gran protagonista. En algún capítulo, ni asoma su babeante boca extensible llena de dientes. En los sintéticos está la clave. En los niños perdidos, encerrados en el cuerpo de un adulto, liderados por Peter Pan. Hay dosis de sangre y criaturas mutantes. Body horror, como en 'La cosa', y mucho existencialismo en una atmósfera inquietante donde un robot con conciencia puede creerse la Virgen María.

