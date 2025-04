Comenta Compartir

Ya somos la BBC. La llegada de Belén Esteban a TVE era el salto de calidad que necesitábamos para jugar en las grandes ligas de ... las televisiones públicas. Sin embargo, no debemos quedarnos ahí. Recuperar a las Mama Chicho podría ser el siguiente paso y no descartemos que en la dirección del ente haya en estos momentos alguien pensando en reeditar 'Goles son amores', brillante programa deportivo de Telecinco conducido por Manolo Escobar y Loreto Valverde. En aras de la modernidad podríamos sustituir al difunto Manolo por los Javis y a Loreto por Samantha Hudson, pero la esencia del programa no debería cambiar. No podemos consentir que la primacía intelectual en materia futbolística la ostente El Chiringuito. A mí me gusta Broncano, pero me lo paso especialmente bien cuando lleva a un invitado que tiene aprobado el BUP y las redes sociales se llenan de tipos entusiastas que exclaman ufanos: «¡Servicio público! ¡Servicio público!»

A uno le gratifica ver que sus impuestos se dirigen al sitio correcto. Gastárnoslo todo en médicos y en profesores sería de una vulgaridad irritante, muy de países en vías de desarrollo, y los programas de La 2 son un coñazo para gafapastas. ¡Ya vale de tantos imprescindibles y tantos documentales! ¡Clasistas! Les confieso que al principio era un poco crítico con el pastizal que cobran los nuevos consejeros de RTVE. A los pobres cien mil euros nos parecen muchos. Ahora veo que estaba muy equivocado. Pensaba que todos ellos eran paniaguados de los partidos políticos y están demostrando ser formidables surtidores de ideas y agudísimos conocedores de lo que de verdad es un servicio público.

