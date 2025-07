Dos años de legislatura

Compartir

Todo gestor debe ser evaluado por la consecución de los objetivos que prometió a la ciudadanía, el rigor de sus planteamientos y la mejora que ... suponen para el tejido social, más allá de los prejuicios, etiquetas y corsés que se le atribuyan incluso antes de iniciar su mandato. El actual equipo que gestiona la consellería no tuvo esa suerte, ya que se les atribuyó antes de iniciar su gestión el arrinconamiento absoluto del valenciano, el que las familias no iban a poder decidir donde escolarizar a sus hijos y que la totalidad de los fondos iban a ser destinados a los colegios concertados, los de los 'ricos'. Dos años después comprueban las familias, protagonistas del sistema educativo, que el nuevo modelo lingüístico no perjudica en absoluto al valenciano, justo lo contrario, que la implantación del distrito único es un logro en la libertad de elección de centro, invalidando el mantra de que el mejor colegio es el del barrio, y se ha avanzado en la distribución equitativa de recursos entre todos los centros con independencia de la red a la que pertenezcan. No me olvido del trabajo ingente realizado para atender, organizar, restablecer y ofrecer a todos los alumnos afectados por la dana la mejor escolarización posible en un tiempo récord. Buen trabajo, buenos mimbres que esperamos se consoliden en la segunda parte de la legislatura.

