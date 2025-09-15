Un puerto a trasmano

Compartir

Poco pueden hacer el Consell y la APV, salvo rezar a la Virgen del Carmen, para evitar lo inevitable. Que Netanyahu extienda la guerra a ... cualquier otro país, que el estratégico puerto de Tánger reviente precios o que el cambio climático facilite el transporte de mercancías por el Ártico escapa a su control. Pero tampoco se pueden quedar a verlas venir. Y la verdad es que hay más inquietud en Andalucía y en Cataluña por los frecuentes bloqueos que sufre el canal de Suez y la competencia imbatible de TangerMed que en el Grao y en la plaza de Manises. En el Grao, porque como Algeciras y Barcelona perdieron más atraques que Valencia durante el primer semestre, ya se sabe: mal de muchos... Y Mazón, porque como su reino ya no es de este mundo y el mar está hecho una pena ha encargado a una consultora que le elabore un plan estratégico aeroespacial. El futuro está en las estrellas, desde luego, pero digo yo que algo habrá que hacer mientras tanto. Con los brazos cruzados no estaría bien que se quedaran hasta que la empresa ilicitana PLD Space logre hacer despegar a su segundo cohete, el Miura 5; de llevarnos a todos a un planeta habitable ni hablamos. La falta de funcionarios voluntariosos no puede ser excusa. Lo demostraron Gan Pampols encargándole a PwC la elaboración del Plan Recuperación Económica y Social de las áreas afectadas por las torrentadas y Mazón adjudicándole a KPGM la redacción de un a modo de tercera entrega de '2001, una odisea del espacio'. El caso de la adjudicación de la asistencia letrada de la Feria a Broseta Abogados es algo distinto por cuanto se produjo entre la salida ferial del limbo y el nombramiento del nuevo responsable de la institución, Mariano Clemente. Y, sobre todo, porque remite a aquella comentada comida que compartieron Manuel Broseta y Mazón en Formentera en 2020, cuando éste aún no era presidente de la Generalidad. ¿Hasta dónde llegarán las encomiendas a terceros contando como cuentan con una plantilla de 23.000 funcionarios, Gan dixit? Es lo que habrá vigilar, porque si de lo que se trata es de quedar bien con las consultoras, ese universo tan grande como el que Mazón se propone conquistar por y para Valencia. Empieza en Deloitte y Ernst & Young y termina más allá de la Puerta de Tannhäuser en el Acento Publics Affairs de José Blanco y Alfonso Alonso. Lo que no puede ser, volviendo a lo que nos ocupa en esta ocasión, es que Trump y Putin se citen en Alaska con la apertura del Ártico a la navegación mercante como telón de fondo y aquí no se cuestione nadie si el puerto marítimo de Valencia terminará como el fluvial.

