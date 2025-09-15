Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva deja 148.032,48 euros a un único jugador este domingo

Un puerto a trasmano

Nadie se cuestiona si el marítimo terminará como el fluvial

Ferran Belda

Ferran Belda

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:10

Poco pueden hacer el Consell y la APV, salvo rezar a la Virgen del Carmen, para evitar lo inevitable. Que Netanyahu extienda la guerra a ... cualquier otro país, que el estratégico puerto de Tánger reviente precios o que el cambio climático facilite el transporte de mercancías por el Ártico escapa a su control. Pero tampoco se pueden quedar a verlas venir. Y la verdad es que hay más inquietud en Andalucía y en Cataluña por los frecuentes bloqueos que sufre el canal de Suez y la competencia imbatible de TangerMed que en el Grao y en la plaza de Manises. En el Grao, porque como Algeciras y Barcelona perdieron más atraques que Valencia durante el primer semestre, ya se sabe: mal de muchos... Y Mazón, porque como su reino ya no es de este mundo y el mar está hecho una pena ha encargado a una consultora que le elabore un plan estratégico aeroespacial. El futuro está en las estrellas, desde luego, pero digo yo que algo habrá que hacer mientras tanto. Con los brazos cruzados no estaría bien que se quedaran hasta que la empresa ilicitana PLD Space logre hacer despegar a su segundo cohete, el Miura 5; de llevarnos a todos a un planeta habitable ni hablamos. La falta de funcionarios voluntariosos no puede ser excusa. Lo demostraron Gan Pampols encargándole a PwC la elaboración del Plan Recuperación Económica y Social de las áreas afectadas por las torrentadas y Mazón adjudicándole a KPGM la redacción de un a modo de tercera entrega de '2001, una odisea del espacio'. El caso de la adjudicación de la asistencia letrada de la Feria a Broseta Abogados es algo distinto por cuanto se produjo entre la salida ferial del limbo y el nombramiento del nuevo responsable de la institución, Mariano Clemente. Y, sobre todo, porque remite a aquella comentada comida que compartieron Manuel Broseta y Mazón en Formentera en 2020, cuando éste aún no era presidente de la Generalidad. ¿Hasta dónde llegarán las encomiendas a terceros contando como cuentan con una plantilla de 23.000 funcionarios, Gan dixit? Es lo que habrá vigilar, porque si de lo que se trata es de quedar bien con las consultoras, ese universo tan grande como el que Mazón se propone conquistar por y para Valencia. Empieza en Deloitte y Ernst & Young y termina más allá de la Puerta de Tannhäuser en el Acento Publics Affairs de José Blanco y Alfonso Alonso. Lo que no puede ser, volviendo a lo que nos ocupa en esta ocasión, es que Trump y Putin se citen en Alaska con la apertura del Ártico a la navegación mercante como telón de fondo y aquí no se cuestione nadie si el puerto marítimo de Valencia terminará como el fluvial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  2. 2 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  5. 5 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  6. 6 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  7. 7

    Compromís acentúa su deriva
  8. 8 Los diez pueblos más frescos de la Comunitat Valenciana para huir del calor
  9. 9 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  10. 10 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un puerto a trasmano