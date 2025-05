Escuchar a los damnificados

Compartir

Casi siete meses después de la tragedia, el presidente Pedro Sánchez se reunió ayer en Valencia con las asociaciones de víctimas. Lo hizo en un ... entorno controlado, la Delegación del Gobierno en la plaza del Temple, custodiada por un fuerte operativo policial, lo que impidió que un grupo no demasiado numeroso de manifestantes se aproximara a la sede oficial. En la lista de agravios que se puede presentar contra el líder socialista en relación con la dana figura su reacción tardía, la falta de empatía, la desafortunada frase sobre la ayuda, la huida de Paiporta dejando solos a los Reyes y el retraso en la llegada efectiva del dinero prometido. Una lista larga y enjundiosa. La reunión no borra ni los errores ni las ausencias, no permite resetear una actuación que desde el primer momento ha estado presidida por un calculado alejamiento, tal vez con la idea, o con la táctica política, de dejar que la Generalitat y su presidente, Carlos Mazón, fracasaran tanto en la respuesta de los primeros días como en las labores de reconstrucción. Pero aunque sea tarde, en territorio amigo y con unos objetivos más propagandísticos que otra cosa, Sánchez ha dado el paso que debería haber dado hace meses. Y que es el que todavía no se ha atrevido a dar Carlos Mazón. Señalado por entidades y particulares como máximo responsable de la fracasada reacción pública ante la dana y cuestionado políticamente por no haber estado donde tocada en las horas críticas. A nadie se le escapa que para el presidente de la Generalitat puede ser un trago amargo el tener que recibir a familiares de personas que perdieron la vida el 29 de octubre. Y que sus explicaciones, las que sean, casi con toda seguridad no les va a convencer. Pero con eso y con todo, es necesario que hable con ellos, que escuche su testimonio, sus quejas y reclamaciones, incluso sus palabras subidas de tono. Porque no hay que perder de vista que los protagonistas de esta gran tragedia son ellos. Las víctimas mortales y sus familias, en primer lugar, y los que sufrieron algún perjuicio material, en segundo. Los damnificados por una inundación que arrasó media provincia de Valencia. Consolarlos pero, sobre todo, atenderlos y procurar la satisfacción de sus necesidades tiene que ser la prioridad de las administraciones. De la central, de la autonómica y de las locales. Y para ello, lo primero es sentarse a hablar con ellos. Por doloroso que resulte. Mucho más doloroso es para las víctimas.

