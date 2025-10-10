Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jim Baumbick, presidente de Ford Europa P.F.

Ford nombra a Jim Baumbick Presidente de Ford Europa

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:58

Jim Baumbick ha sido nombrado presidente de Ford Europa, con efecto a partir del 1 de noviembre.

En este cargo, Baumbick, quien más recientemente ha trabajado como vicepresidente de Desarrollo Avanzado de Productos, Cycle Plan y Programas, dirigirá la dirección estratégica de la unidad de negocio europea de la compañía para impulsar una mayor alineación con los socios clave en la región, desarrollar productos relevantes para los clientes europeos y lograr una ejecución más rápida y eficiente.

Baumbick reportará a John Lawler, vicepresidente de Ford. Baumbick ha ocupado una variedad de roles en Ford, incluyendo el de director global de desarrollo de productos.

