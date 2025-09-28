Un arranque de lo más prometedor en ECOMOV 2025

La décima edición de este evento de movilidad ecológica organizado por LAS PROVINCIAS afronta su recta final tras registrar un notable crecimiento de asistentes en La Marina

Una vez más, usuarios de todas las edades han acudido al Tinglado 2 de La Marina para conocer la amplia oferta de vehículos electrificados de ECOMOV.

JAVIER PINÉS Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:16

Con La Marina de Valencia como fondo y el Tinglado número 2 como techo, la feria ECOMOV ha arrancado de manera inmejorable. Un escenario idóneo el que conecta a la ciudad de Valencia con el mar al que, un año más, miles de usuarios han vuelto a acercarse para asistir al que sin duda alguna se ha convertido en la referencia de la movilidad cero emisiones.

Tras la apertura oficial celebrada el pasado viernes, el fin de semana comenzaba oficialmente con la llegada de numerosos visitantes a estas icónicas instalaciones portuarias ya convertidas en la casa oficial de este certamen. Una afluencia de público que, tal y como aseguraban algunos de los responsables de las empresas expositoras, ha sido constante a lo largo de toda la jornada, tanto en la zona de exposición como en la habilitada para acoger a los vehículos de pruebas de las diferentes marcas.

Decisión final

Una vez cerradas las dos primeras jornadas de esta muestra, se puede empezar a sacar algunas conclusiones casi definitivas. La primera es que la electricidad se ha convertido en la gran protagonista de un sector como tan particular como el del automóvil. Una afirmación que se sustenta en la asistencia de público registrada durante estos dos días, y el volumen de consultas realizadas en los diferentes stands habilitados para la ocasión.

Una de las ventajas de este evento es poder cerrar la decisión de compra tras recibir una atención personalizada de los expositores. Nacho Manzanares

Por otro lado, cabe destacar la creciente inquietud y curiosidad por lo 'eléctrico' entre un usuario de lo más tradicional como es el del automóvil. Jorge Martínez, vecino de Náquera aseguraba que «tengo claro que voy a acabar subido a un eléctrico, pero aún tengo ciertas dudas sobre algunos aspectos y necesito el empujón definitivo para tomar la decisión final de compra». Una incertidumbre en torno a las alternativas que ofrece la electrificación frente a los motores de combustión tradicional, que ha ido menguando de manera cada vez más acelerada, como demuestra la información y conocimiento que tienen los usuarios acerca de las opciones eléctricas existentes.

Toda la oferta electrificada

En este sentido, ECOMOV ha vuelto a reunir a lo más destacado de la industria del motor con la presencia de 23 marcas de los sectores del automóvil y la moto, en sus diferentes variantes tecnológicas materializadas en sistemas de propulsión de hibridación ligera, híbridos, híbridos enchufables y cien por cien eléctricos.

La zona de pruebas, muy concurrida. Nacho Manzanares

Todo un abanico de posibilidades que esta feria reúne bajo un mismo techo, con el valor añadido de poder contar con el asesoramiento directo de las principales empresas distribuidoras del mercado, y con la posibilidad de realizar pruebas dinámicas.

La zona destinada para acoger las numerosas unidades de pruebas de conducción, acogen una completa flota de modelos para que el usuario pueda comprobar por sí mismo, acompañado de personal especializado, las principales características del vehículo por el que están interesados.

«Este año la solicitud de las pruebas ha ido claramente en aumento respecto a anteriores ediciones en las que ya nos vimos sorprendidos por las peticiones recibidas», asegura uno de los expositores.

Concentración de eléctricos

Junto a la nómina de modelos expuestos y la zona de test drive para realizar las pruebas dinámicas, ECOMOV ha completado su oferta de actividades con mesas redondas en las que se ha debatido la situación de la electrificación, así como con la ya tradicional concentración AUTO-ELECTRIC.

Una reunión de usuarios de los modelos eléctricos más destacados del mercado que se celebrará hoy domingo de 11:00 a 15:00 horas en la Explanada del Agua, en la que usuarios y aficionados al motor podrán debatir y comentar su experiencia en la nueva conducción eléctrica.