Los cazadores niegan la autoría de las muertes de aves protegidas en la Marjal de Pego Critican las acusaciones del colectivo ecologista Agró y no descartan acudir a los tribunales B. ORTOLÀ Viernes, 26 octubre 2018, 10:55

Al colectivo de los cazadores no les ha gustado las acusaciones vertidas esta semana tras la aparición de restos de aves, algunas de ellas protegidas, en la Marjal Pego Oliva. La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha criticado que el grupo ecologista Agró «tras lo sucedido, nos han acusado rápidamente y sin pruebas». A su parecer, se trata de «una acusación infundada en la que nadie ha demostrado que los causantes de las muertes de dichas aves fueran cazadas». Por ello no descartan acudir a los tribunales ante una acusación «calumniosa que no cuenta con fundamento alguno».

Desde la federación condenan «firmemente» este suceso y aseguran que el sector cinegético es «enormemente riguroso en el cumplimiento de la ley, entre otras cosas porque está totalmente controlado». Destacan que en el Parque Natural de la Marjal se han formado grupos de vigilancia por los socios de los clubes de caza de Pego y Oliva «que velan por la seguridad y el cumplimiento de la normativa, ningún cazador ha actuado de forma furtiva».