Pablo Sánchez: «Tenemos que intentar retener a los mejores jugadores del Levante»

Recibe a este periódico en la misma puerta de acceso al estadio, mientras recibe besos y abrazos de felicitaciones de aficionados y empleados. «He dormido de cine, todo lo que no pude dormir la noche de antes del partido por los nervios». A Pablo Sánchez (23-2-1974) la vida le ha cambiado. En menos de dos años ha pasado de ser un completo desconocido para el levantinismo a ser el presidente en esta vuelta a la élite. De voz siempre pausada y de un trato exquisito, confiesa:«He recibido más de mil mensajes»

–En la primera entrevista que le hice estaba nervioso y cohibido. ¿En qué ha cambiado usted desde aquel día hasta este lunes?

–En nada. Como persona sigo siendo el mismo. Lo que sí ha cambiado es el Levante y para mejor y estoy súper orgulloso.

–El fútbol suele machacar a los dirigentes pero a usted parece que le ha revitalizado.

–Estoy en un momento de felicidad absoluta. El domingo fue uno de los días más bonitos de mi vida. Ya era bonito y emocionante desde que salí hacia Burgos.

–¿A qué se refiere?

–Por ver ya en la estación a toda la gente, con las camisetas, con esa ilusión, gente mayor, gente joven, niños... Eso es lo más bonito que hay. Yclaro, me emocionaba por la responsabilidad que tenemos ante ellos.

–Pues el partido tuvo de todo para pasar del negro al blanco.

–Fue casi como una película. Llegamos a pensar por momentos que podía ser una película de terror, pero con un final tan feliz, tan inesperado... que no nos lo podíamos ni imaginar.Mi cabeza no dejaba de hacer números y combinaciones durante todo el partido.

–¿Qué sintió con el pitido final?

–Ver a mi hijo en el césped, a cantidad de amigos, a todos los levantinistas disfrutando como hacía tiempo que no lo hacían... es una satisfacción enorme.

–¿Se imaginaba que iba a vivir algo así cuando entró?

–He sido deportista y uno lo que quiere siempre cuando se compite es ganar.

–Pero a principio de temporada el levantinismo pensaba casi más en la salvación.

–No me imaginaba que pudiésemos subir de esta manera, tan brillante. Pero conforme iban pasando las jornadas e íbamos ganando y ganando...

–¿Tan seguro estaba?

–En las últimas semanas lo veía cerca, pero no me quería hacer ilusiones para no llevarme el gran chasco. Ahora solo me queda disfrutarlo. Hace un momento recibí un mensaje de mi mujer que me decía 'disfruta cada momento, cada minuto de este día', y es lo que quiero hacer.

–De los mensajes que ha recibido, ¿alguno le ha sorprendido?

–De muchos amigos, de exjugadores de Levante, de Emilio Butragueño por el Real Madrid... lo malo es que además los tengo muchos sin leer todavía. Muchísima gente del fútbol se alegra realmente de que el Levante esté en Primera.

–Quizás por aquel penalti tan dramático en el Ciutat.

–Lo he vivido en primera persona, muchos sentían que el Levante lo pasó mal porque nos quedamos fuera de Primera de aquella manera.

–¿No tiene un momento especial en estas 41 jornadas?

–Siempre creí que el equipo iba a estar arriba pero el día de Elche es cuando dices que se puede conseguir de verdad.Cuando ganamos en Elda pensé, joder, es que tenemos hasta suerte sin haberla merecido. Pero el golpe en la mesa que dimos en Elche fue decisivo y pensé, ahora sí somos candidatos de verdad a subir.

–¿Ya qué serán candidatos la próxima temporada?

–Lógicamente a mantener la categoría. Va a ser muy duro, pero vamos a hacer todo lo posible por resolverlo.

–A Fenollosa le pregunté por la tentación de caer en los mismos errores del pasado, entre ellos el alejarse poco a poco de las verdaderas raíces del levantinismo.

–Tendrán que decir los aficionados si estamos o no con ellos, si se sienten arropados por nosotros y si se sienten identificados, pero desde luego a mí me gustaría que fuera así. Yperdone que le diga pero percibo que es así, y no solamente por la euforia de haber ganado sino en el día a día. Yo creo que somos personas cercanas y que ellos sienten esa cercanía. Me gustaría que esa política continuara porque es algo que lo intentamos hacer desde todos los estamentos del club:jugadores, directivos, departamento de comunicación... Queremos estar con nuestra gente, porque el club sin ellos no es nada.

–Se lo decía porque ahora ya deben estar pensando en los millones de ingresos para el año que viene y eso a veces marea.

–Tenemos que aprender de los errores. Vamos a cometerlos, porque todo el mundo se equivoca, pero del pasado hay que aprender para no repetirlo. Sería un poco estúpido volver a caer en los mismos fallos. Los tenemos muy claros, sabemos qué es lo que hay que hacer y qué lo que no hay que hacer.

–¿Qué es lo importante?

–Acertar en lo deportivo. La gestión económica tiene que seguir siendo la misma, una gestión auster como no puede ser de otra manera, somos el Levante y tenemos que trabajar así.

–¿Qué parte del éxito corresponde a Pablo Sánchez?

–La parte alicuota que me corresponde. Yo no soy un profesional de esto. He puesto todo lo que tengo para ayudar, lo que me ha salido del corazón y lo que me ha pedido el club. Los más importantes son los jugadores, el entrenador y José Danvila, que ha sido la tabla de salvación y el que puso un montón de dinero. He aportado sentido común, serenidad y conocimiento a nivel empresarial y deportivo.

–¿Qué le parece Calero?

–¿Qué puedo decir de él? Fue un acierto brutal, es un ganador, una persona muy trabajadora y que ha conectado con la afición y con los jugadores. Estamos muy satisfechos con él, por supuesto. Estaría encantado de tenerlo muchos años aquí, aunque sé que esto es fútbol.

–¿Le pregunto por la clave de este éxito casi inesperado?

–La generosidad de todos. El fútbol es un deporte de equipo pero puede haber muchos egoísmos. El de Burgos fue un partido malo, fallábamos pases muy fáciles pero el equipo había demostrado siempre que siempre lo busca. Y encima tenemos golpes de mucha calidad. Por ejemplo, el gol de Morales, el de Brugui, un chaval que quería jugar en Primera, que salta como Santillana y el de Carlos...

–Ahora que menciona a Carlos Álvarez, ¿Va a ser un verano movido?

–Tiene contrato y queremos que se quede pero es un jugador muy bueno. Nosotros lo que tenemos que hacer es un buen equipo para el año que viene.

–¿Eso significa que no van a vender a los más destacados?

–Debemos intentar retener a nuestros mejores jugadores. Ahora bien, no puedo decirle que si viene alguien con una cantidad muy importante de dinero por alguno de los jugadores importantes vayamos o no a venderlo.Eso también es el negocio del fútbol.

–¿Tiene una necesidad vital de hacer caja?

–No, este ascenso nos permite respirar en todos los sentidos.

–¿A qué jugador le gustaría tener el año que viene?

–Me gustaría retener a Andrés, a Kocho, a Brugui, a Carlos, a todos... Evidentemente, no todos pueden estar el año que viene. Tendremos que hacer cambios y mejorar la plantilla.

–¿Repercutirá en el femenino?

–Lo comentaba en el viaje en tren con Ruth. La temporada del femenino ha sido muy buena. Ha sido muy criticada porque íbamos mal deportivamente y se nos echaba un poco en cara que habíamos debilitado mucho el equipo. Pero creo que no para estar en la situación que había estado. Tenía plantilla para estar entre los ocho primeros.Evidentemente el ascenso también les beneficia.

–¿Qué hizo en el gol de Carlos Álvarez?

–No nos movimos ninguno del asiento. Fue una cosa un tanto extraña. Estábamos tan tensos que nos quedamos quietos.

–¿Y luego?

–Lloré mucho. Me abracé con Pepe Danvila y Braulio Pastor. Los tres lloramos como magdalenas.

–¿No pasó luego por la ducha?

–Anduve listo y me escapé porque no tenía traje de vuelta. Llevaba una semana de manías y supersticiones que no se lo puede ni imaginar.

–¿Es muy maniático?

–Para nada, pero me he vuelto hiper maniático.

–¿Qué ritual hizo?

–El día del Elche me fui a ver a la Virgen de los Desamparados. Yo nunca pido nada a nivel deportivo a la Virgen porque me parece que el fútbol no es lo más importante. Nunca gasto una bala con eso... –se le humedecen los ojos–. Antes de irnos a Burgos, iba con el coche con mi hijo y Maribel –Vilaplana– y pasamos a la Virgen. Recé un Ave María y una Salve. No pedí nada pero cuando perdíamos 2-1, recé y pensé: 'Nunca te pido nada pero échanos una mano'.

–¿Ya ha visualizado algún partido de la próxima temporada?

–Me hace mucha ilusión el derbi contra el Valencia. Yo siempre dije que no quería que el Valencia bajara de categoría. Quiero ganarle.

––¿Y los veteranos?

–Morales, Iborra... son jugadores tan importantes dentro del club que tienen el poder de decisión. Nos han ayudado tanto dentro como fuera del terreno de juego. Nos hacía falta este tipo de jugador con carisma y con experiencia.