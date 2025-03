El Levante puede volver a sonreír. Los de Julián Calero recuperan el liderato de La Liga. Todo esto en un partido absolutamente loco contra el ... Castellón, que parecía abocado al empate, y en el minuto 89 el VAR concedía un penalti para los granotas. Dela convertía y el Ciutat de Valencia celebraba. Tres puntos clave y a la cabeza de la clasificación. Así lo valoraba Julián Calero:

«Hay que ser prudentes y poner pausa. No os voy a mentir, me encanta ser primero, pero todavía queda lo más difícil. Estamos en muy buena posición, pero todavía no hemos hecho nada, ya que nos quedan diez jornadas más», afirmaba el técnico madrileño.

Sobre las cinco victorias consecutivas desde 2018: «La verdad es que es una cifra muy bonita, porque no había pasado de tres seguidas. Hacer cinco nos ha dado un empujón importante. La sensación es de satisfacción por la dificultad del partido que hemos enfrentado», comentaba Calero.

Ser líderes a estas alturas de la liga: «Es una de las cuestiones que más hablamos. Si quieres hacer cosas grandes, debes pensar en cosas grandes. Pasan cosas que no puedes controlar en los partidos y ahí hay que ver al equipo. Los jugadores han tenido personalidad, porque nos han planteado un pulso y hemos conseguido que el partido cayese de nuestra parte, pero esto es lo que tiene jugar al pulso: hoy ha salido cara», detallaba el técnico granota.

Goles en los últimos minutos: «A mí me gustaría que los partidos se decidiesen antes, pero es lo que hay. Mi equipo está preparado para cualquier cosa, tanto físicamente como mentalmente cuando vengan mal dadas. Ellos creen y trabajan en estos partidos. Cuando tienes cabezas ganadoras, estás más cerca de conseguir victorias. Algunos lo llamarán suerte, pero esto es personalidad, creer y hay trabajo detrás», decía el entrenador del Levante.

Los cambios de Algobia, Iván y Xavi Grande: «Han sido molestias, Iván, Xavi y Algobia. Cuando ha marcado el segundo, ya no podía seguir. Iván tiene molestias en el gemelo. Xavi, por el cansancio de los minutos. Fuimos valientes quitando a Xavi y poniendo a Espí. Si mi equipo es valiente, les tengo que acompañar, y es lo que pedía el partido», mencionaba Calero.

El buen físico del equipo y la respuesta de la afición: «Las dos cosas son importantes, el equipo está haciendo un trabajo excelente. Estamos llegando muy bien hasta el final de partido. Si tú crees, puedes y quieres, tengo que tener piernas para esto, porque es necesario. La comunión con la afición está siendo tremenda porque el equipo lo termina dando todo. Esto es lo que hace que los equipos crezcan de verdad. Hay que cuidar esto, si nos cuidamos unos a otros, somos peligrosos».

Dela tira el segundo penalti: «Depende de las circunstancias, porque depende de los lanzadores, pero tiene que haber feeling en el momento del partido, y puede que el lanzador no esté en ese momento. Cuando un jugador va con decisión, no hay ningún problema si lo falla. Pero siempre depende de las circunstancias», sentenciaba el entrenador del Levante.

Sobre los penaltis: «Los dos son penaltis. En el segundo, se había equivocado el árbitro porque no lo había visto. En mi opinión, los dos han sido penaltis y muy bien tirados, aunque los rivales pueden decir lo contrario», explicaba el técnico granota.