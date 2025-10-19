Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un misil Tomahawk es disparado desde un submarino. EFE

Ucrania dice adiós al Tomahawk

Volodímir Zelenski esboza un 'plan B' ante la renuencia de Washington a entregarle los misiles: detener la guerra en la línea actual y que su país tenga un papel clave en la defensa de Europa

M. Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Comenta

No ha habido ni un solo reproche ni declaración altisonante tras la reunión de las delegaciones estadounidense y ucraniana en la Casa Blanca, a la ... que Volodímir Zelenzki acudió el viernes con la esperanza de lograr misiles Tomahawk y se marchó sin ellos. El líder kievita ya sabía que su objetivo cursaba a la baja tras la conversación telefónica entre Donald Trump y Vladímir Putin veinticuatro horas antes.

