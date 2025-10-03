Torrent empieza la lucha anual contra la procesionaria El Ayuntamiento refuerza los tratamientos en los pinos para frenar la plaga

Paco Moreno Valencia Viernes, 3 de octubre 2025, 09:33

Como cada otoño, el Ayuntamiento de Torrent en colaboración con la empresa pública municipal Nous Espais Torrent SA, ha anunciado la puesta en marcha de la campaña de control de la procesionaria del pino en jardines, colegios públicos de educación infantil y primaria y otras instalaciones públicas.

Debido a que los últimos años se ha detectado una afección del insecto superior a la de otras épocas en pinos no tratados y para evitar las molestias a los vecinos del municipio, así como el ataque a los pinos, desde el Servicio de Jardinería Municipal se continúa apostando por la aplicación de tratamientos preventivos en la época otoñal.

La procesionaria del pino o 'oruga procesionaria', es una plaga que afecta a pinos fundamentalmente. Esta plaga, conocida por sus filas de orugas, puede causar dos tipos de daño: el primero, daños en los pinos, defoliando intensamente los árboles y reduciendo su crecimiento, el segundo efecto, tiene acción directa sobre las personas, con especial afección sobre los niños, al provocar irritación en la piel, reacciones alérgicas y problemas respiratorios en humanos. Así mismo también afecta a animales de compañía, a los que puede ocasionar graves reacciones alérgicas, causado por los numerosos pelos urticantes (tricomas) que dispone cada oruga y que se desprenden y flotan en el aire.

En campañas anteriores los resultados obtenidos han sido muy positivos, habiéndose tratado miles de pinos públicos y reduciendo considerablemente las incidencias recibidas. Durante esta campaña 2025-2026, Nous Espais continuará trabajando para registrar un mayor éxito en el tratamiento mediante 'Endoterapia', el cual es más efectivo entre los meses de septiembre y diciembre.

Esta campaña, que se adapta al ciclo biológico de la oruga, es preventiva con el tratamiento adecuado se realiza en otoño, para evitar problemas durante la primavera.

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha manifestado este viernes que «la colaboración ciudadana es esencial para el éxito de la campaña, ya que la detección temprana y la gestión adecuada pueden reducir significativamente los daños causados por la procesionaria y evitar problemas a la salud».

La 'endoterapia' es un método alternativo de tratamiento fitosanitario de los árboles respecto de los tratamientos aéreos tradicionales. destaca, por un lado, la ausencia de atomización de productos químicos en el ambiente y, por otra, la inocuidad total para la salud de los ciudadanos y animales y que se puede utilizar en cualquier hora del día. Tiene la ventaja, además, de poder focalizar el tratamiento y evitar así los tratamientos indiscriminados.

Consiste en la inyección, en el tronco, de una sustancia nutritiva o fitosanitaria que se distribuye por todo el sistema vascular de la planta.

Nous Espais pone a disposición de los ciudadanos interesados, un servicio de inspección para personalizar y llevar a cabo el tratamiento de 'endoterapia'. De esta manera si desean realizar este tratamiento en sus parcelas privadas, haciendo especial hincapié en las parcelas privadas no urbanizadas, ya que son las que en los últimos años han registrado más incidencia de esta plaga por la falta de tratamientos preventivos, afectando a vecinos colindantes, deberán presentar su solicitud del 6 de octubre al 9 de noviembre. Los técnicos municipales se pondrán en contacto con los particulares para realizar una inspección y valorar la viabilidad del tratamiento, acordando con éstos la fecha para su realización. Y, una vez el particular haya abonado el coste establecido del servicio, se procederá a hacer la aplicación.

Para conseguir más información al respecto, el Servicio de Jardinería tiene habilitados los teléfonos 96 155 15 09 y 96 156 54 56, además de las direcciones de correo jardineria@nousespais.es y nousespais@nousespais.es.