Iberdrola renueva en Benetússer tendido eléctrico afectado por la dana Las obras tendrán una duración de dos meses y supondrán la modernización de la red

Iberdrola ha comenzado este lunes una gran actuación de mejora y modernización de su red en Benetússer. La compañía eléctrica tiene previsto realizar dos grandes actuaciones en las que se pretende por un lado reparar los daños ocasionados por la dana del pasado mes de octubre y por otro modernizar la instalación para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

Las actuaciones se van a centrar en la calle Vicente Navarro Soler y en Ramón y Cajal. La primera de ellas afectará también a las calles Martinez Company, Rosario Iroil, Almirante Ciscar y Avenida Orba. En la segunda las calles afectadas serán además de Ramón y Cajal, Juan de Juanes, la plaza Cardenal Benlloch y un tramo del paseo del Calvario.

Las obras que han comenzado se alargarán hasta mediados del mes de noviembre y van a suponer una inversión de 230.000 euros. El objetivo es no solo reparar los daños de la riada sino modernizar la red para tener más control sobre la red y actuar con más celeridad en momentos de posibles averías lo repercutirá en una mejora del servicio.

Para la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, el incio de las obras es una muy buena noticia en el proceso de recuperación del municipio tras la riada. «Hemos estado funcionando con arreglos esenciales y puntuales que algun corte de suministro por avería nos ha llevado a estar sin electricidad algunas horas pero por fin llegó el momento de entrar a cambiar las redes y dejarlas en perfecto estado», explica Sanz.

Tras la dana se realizó una reparación provisional, de tal manera que la intervención anunciada acabará con esa precariedad, indicaron fuentes municipales. Además, la renovación supondrá una modernización en toda regla, con sistemas de alerta en caso de avería

