Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas Una calle de Port Saplaya se llena de agua sucia al embozarse las tuberías por tirar este tipo de residuos por el retrete

A. Talavera Alzira Lunes, 18 de agosto 2025, 13:15 Comenta Compartir

Las toallitas húmedas siguen causando problemas en la red del alcantarillado de muchos municipios. En esta ocasión, una calle de Port Saplaya en Alboraya ha sufrido las consecuencias de la mala práctica de los vecinos de un edificio al tirar estas toallitas por el inodoro.

Esto provocó una acumulación en las tuberías del propio edificio que acabaron afectando al colector de la calle que no pudo aguantar más por el embozo y durante el domingo comenzaron a salir por la arqueta estas toallitas acompañadas de aguas residuales. Esto generó una gran suciedad y malos olores en plena ola de calor.

El Ayuntamiento de Alboraya ha lanzado una campaña para concienciar a los vecinos y que no tiren las toallitas al retrete si no a una papelera ya que generan grandes problemas y roturas en las tuberías.

De esta forma se ha informado que cuando esto te pase, se debe contactar con el seguro de tu comunidad y con emergencias de Aqualia (902 186 018) para que retiren el embozo. Molestias y gastos a causa de una mala costumbre que está afectando a los colectores de las localidades. Son muchas las que tienen que realizar un gran desembolso para limpiar las tuberías donde se acumulan miles de estos residuos que no se descomponen con el agua.

