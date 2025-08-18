Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
Toallitas y agua sucia en la calle. LP

Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas

Una calle de Port Saplaya se llena de agua sucia al embozarse las tuberías por tirar este tipo de residuos por el retrete

A. Talavera

Alzira

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:15

Las toallitas húmedas siguen causando problemas en la red del alcantarillado de muchos municipios. En esta ocasión, una calle de Port Saplaya en Alboraya ha sufrido las consecuencias de la mala práctica de los vecinos de un edificio al tirar estas toallitas por el inodoro.

Esto provocó una acumulación en las tuberías del propio edificio que acabaron afectando al colector de la calle que no pudo aguantar más por el embozo y durante el domingo comenzaron a salir por la arqueta estas toallitas acompañadas de aguas residuales. Esto generó una gran suciedad y malos olores en plena ola de calor.

El Ayuntamiento de Alboraya ha lanzado una campaña para concienciar a los vecinos y que no tiren las toallitas al retrete si no a una papelera ya que generan grandes problemas y roturas en las tuberías.

De esta forma se ha informado que cuando esto te pase, se debe contactar con el seguro de tu comunidad y con emergencias de Aqualia (902 186 018) para que retiren el embozo. Molestias y gastos a causa de una mala costumbre que está afectando a los colectores de las localidades. Son muchas las que tienen que realizar un gran desembolso para limpiar las tuberías donde se acumulan miles de estos residuos que no se descomponen con el agua.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  3. 3 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  4. 4 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  5. 5 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  6. 6 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  7. 7

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  8. 8

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  9. 9 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas

Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas