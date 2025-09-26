Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa escucha las explicaciones de Vicente Dómine. l LP

Benetússer plantea un parking en altura para reducir la saturación de coches en sus calles

La alcaldesa se reúne con el coordinador de los parques inundables que promueve la Generalitat

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:12

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, se reunió este jueves con el coordinador del sistema de Parques Metropolitanos de la Generalitat, Vicente Dómine, que trasladó los planes de la administración autonómica en relación a su proyecto de Parques Metropolitanos. La reunión se centró en el tramo que afecta a los vecinos de Benetússer y a la actuación en la zona linde con los municipios de Paiporta, Alfafar y Valencia.

El objetivo de la actuación de la Generalitat, que trabaja en este proyecto conjuntamente con la Confederación Hidrográfica del Júcar, es que toda la periferia noroeste se convierta en un gran parque metropolitano inundable con una zona arbórea boscosa que incluya balsas de laminación que actúen como mecanismo de defensa natural ante un futuro problema de inundaciones como el sufrido el año pasado

En el encuentro se trabajaron ideas concretas como la instalación de vías ciclopeatonales que discurran por el parque metropolitano que ayuden a vertebrar la comarca o la inclusión en el plan la peatonalización de calles de Benetússer que conecten el patrimonio cultural local con el parque.

Otro de los asuntos tratados en la reunión fue la posibilidad de incluir en el proyecto de parque metropolitano un aparcamiento público en altura que descongestionaría de vehículos el núcleo urbano del municipio. Además, se trabajó la necesidad de integración de la zona de huerta del barrio de San Jorge de Valencia con el núcleo urbano de Benetússer que solucionaría los problemas de aislamiento que sufren sus vecinos y vecinas.

Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz es una «buena noticia» que Generalitat y Confederación Hidrográfica del Júcar trabajen conjuntamente en este plan que protegerá el municipio además de ofrecer espacios verdes y de esparcimiento muy próximos. «Creemos que es un buen plan por eso nos hemos puesto a disposición de la Generalitat y del proyecto para poder nutrirlo con propuestas que mejoren el proyecto inicial y pueda responder a las necesidades de los vecinos y vecinas de Benetússer», ha explicado Sanz.

