Agreden a una enfermera durante una visita domiciliaria en Paterna El ataque ocurrió el 6 de octubre en el barrio de La Coma, conocido por sus antecedentes delictivos. El personal sanitario exige mayor seguridad en sus labores fuera del centro de salud.

Nacho Roca Paterna Martes, 14 de octubre 2025, 14:52 | Actualizado 15:08h. Comenta Compartir

Una profesional sanitaria del Centro de Salut de la Coma fue agredida el 6 de octubre mientras realizaba una atención domiciliaria en el barrio paternero donde presta servicio. Según fuentes del centro de salud, la profesional sanitaria fue interceptada, perseguida y acorralada por un individuo con antecedentes delictivos en la zona. El agresor la empujó violentamente dentro del edificio donde debía atender al paciente.

La víctima logró defenderse como pudo, forcejeando y pidiendo auxilio a gritos. Vecinos del lugar acudieron en su ayuda, lo que permitió que la enfermera pudiera huir del lugar y ponerse a salvo.

El personal médico del centro, conformado por médicos y enfermeros, ha emitido un escrito a la dirección solicitando medidas urgentes de seguridad. «Aunque La Coma es un barrio históricamente conflictivo, no se puede normalizar el miedo con el que trabajamos fuera del centro», señala el comunicado interno.

Hace dos años, tras un episodio similar de amenazas y agresiones, se reforzaron las medidas de seguridad dentro del centro de salud, incluyendo la instalación de un detector de metales y vigilancia privada. Sin embargo, el personal reclama ahora que esa protección se extienda también a las atenciones domiciliarias, donde están más expuestos.

La dirección del centro ha confirmado que ya ha contactado con la Policía Nacional para coordinar acciones que garanticen la seguridad del personal sanitario en sus desplazamientos por la zona.