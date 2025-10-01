Pablo Pisa llora la inesperada muerte de su madre: «Éramos uno solo» El exnovio de Patricia Steisy ha compartido la triste noticia en sus redes sociales

María Gardó Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:33

Pablo Pisa, exnovio de Patricia Steisy y padre de su única hija, vive uno de los momentos más difíciles de su vida. El influencer ha emitido un comunicado vía Instagram para anunciar la muerte de su madre.

«Con todo el dolor de mi corazón, mi mamá ha fallecido esta mañana de repente». El ex de Patricia Steisy y padre de su hija Athenea explicaba que su madre había ido unos días a su casa para ayudarle con el cuidado de la menor y que, cuando él volvió de pilates, se la encontró «ya en el suelo sin poder hacer nada». «No quiero mensajes, solo quiero que me cuidéis y que los que seáis creyentes recéis por ella. Era la mejor mujer del planeta y la mejor madre. Un beso al cielo. Tu hijo y tu nieta te adoran», escribía en un comunicado por redes sociales este martes por la noche.

Poco después, su ex pareja, Patricia Steisy , se pronunciaba a través de su instagram: «Después de lo sabido, mi deber es apoyarlo y acompañarlo en todo. No le soltaré la mano».

A primera hora de este jueves 1 de octubre, el ex de Steisy ha compartido en su cuenta de Instagram la conversación que tuvo a través de Whatsapp con su madre hace nos días: «Esto me decía el jueves. Éramos uno solo. No hacía falta ni hablar entre nosotros».

La pareja anunció su ruptura el pasado mes de junio. En los últimos meses ambos han compartido cómo estaba siendo su nueva vida tras la separación e incluso Pablo enseñó la nueva casa a la que se había mudado.