Así es Nacho, el sevillano que ha devuelto la sonrisa a Eva González

Es la primera vez desde que se separó de Cayetano que la presentadora se deja ver conuna pareja

Joaquina Dueñas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:11

Comenta

A principios de octubre podíamos ver las primeras fotografías de Eva González con un nuevo acompañante. Un hombre moreno y apuesto con quien paseaba y tomaba algo en una cafetería. Aunque la pareja se despedía con un beso, desde el entorno de la presentadora no querían poner etiquetas y hablaban de «amigo especial». Este miércoles, la Miss España 2003 vuelve a protagonizar dos portadas de revistas, concretamente, 'Diez Minutos' y de nuevo 'Lecturas', con el mismo «amigo especial» cuya identidad ha dejado de ser un misterio. Se trata de Ignacio Llanos, al que conocen como Nacho, un sevillano licenciado en Educación Primaria diez años menor que ella que, formado en dirección y administración de empresas hosteleras, trabaja como director de alimentos y bebidas en un hotel de la cadena Eurostars.

A pesar de la discreción que siempre caracteriza a Eva González, la pareja está viviendo su relación con naturalidad y no se esconde por lo que los paparazzi han podido retratarlos en sus encuentros a lo largo de varios días. «Salen con amigos. Quedan en público», ha explicado Luis Pliego, director de 'Lecturas' que ha asegurado que forman «una pareja de guapos». Desde que se separó de Cayetano Rivera, padre de su hijo, hace tres años, no había trascendido ningún romance de la presentadora, por lo que el hecho de que se deje ver en público con Nacho parece una señal de que su relación se está consolidando.

