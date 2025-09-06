Muere el cantante valenciano Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cantante Pedro Bermúdez, en una imagen de archivo. L.P

El artista, creador del estilo musical rumbakalao, una fusión entre la rumba española y el bakalao, fue una figura clave en la escena musical de los años 90

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:35

Pedro Bermúdez, conocido artísticamente como Azuquita, ha fallecido este viernes en Palma a los 47 años, según han informado medios locales. El cantante valenciano, creador del estilo musical rumbakalao, una fusión entre la rumba española y el bakalao, fue una figura clave en la escena musical de los años 90.

Bermúdez irrumpió en el panorama musical en 1993 con una versión rumbera del éxito 'Así me gusta a mí' de Chimo Bayo, que marcó el inicio de su carrera. Publicó tres álbumes: «Rumbakalo» (1994), «Escucha que te digo» (1995) y «Sinelokalo» (1997), este último con una llamativa versión en rumba de «Gangsta's Paradise» rebautizada como «Rejas de cristal».

A mediados de los 2000 sorprendió con una colaboración internacional al grabar una versión bilingüe de «Verdammt ich lieb dich» con el cantante alemán Matthias Reim. Además, en los últimos años ha formado parte del grupo Rumba Kings.

Aunque nunca persiguió el éxito masivo en el circuito comercial, su música conectó con un público diverso que valoraba la mezcla de baile, cultura popular y humor. Su estilo, lejos de lo convencional, consolidó a Azuquita como un artista inclasificable, capaz de ganarse la simpatía de audiencias variopintas.

