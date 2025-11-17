Marco Asensio y Lavinia León, primer posado oficial en la NFL de Madrid

Joaquina Dueñas Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:10 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

Después de varios meses juntos, Marco Asensio y Lavinia León han elegido el estadio del Santiago Bernabéu, donde el pasado domingo se celebraba el partido de la NFL estadounidense, para hacer el primer posado oficial como pareja. El futbolista y la influencer comenzaron a salir el pasado verano y gracias a las fotografías publicadas por la revista '¡Hola!' los pudimos ver muy cómplices disfrutando del mar en aguas italianas. Antes, habían estado en Tailandia. Ahora, con la relación más consolidada, han decidido aparecer en público como pareja por primera vez.

Asensio estuvo casado con la modelo e interiorista Sandra Garal, un matrimonio que no llegó a cumplir su primer año. En julio de 2023 se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia en la Fortaleza de Albercutx en la localidad de Pollença, Mallorca, y en junio de 2024 anunciaron su separación de mutuo acuerdo tras una profunda crisis que no lograron superar. Ahora, el futbolista ha recuperado la ilusión al lado de Lavinia León, una creadora de contenido de estilo de vida con 10.000 seguidores, y han decidido hacerlo oficial con su primer posado juntos.

