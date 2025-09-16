Tartana ya cosecha el arroz carnaroli

Chema Ferrer Valencia Martes, 16 de septiembre 2025, 00:56 Compartir

Arroz Tartana, en su continuada labor de búsqueda de las mejores variedades para la gastronomía española y mediterránea de arroces y paellas, ha cultivado por primera vez un arroz carnaroli en la Albufera, variedad apropiada para hacer arroces melosos y caldosos y especialmente indicado para poder hacer el mejor risotto italiano. La simiente, como no podía ser de otra forma, ha sido escogida en Vercelli, en uno de los semilleros italianos más importantes de la región del Piamonte, en la llanura Padana.

El Ente Nazionale Risi de Milán, como organismo de control de variedades del Ministerio de agricultura de Italia, tiene registrado un elenco variedades con morfología y respuesta en cocina similares, dentro de la denominación arroz carnaroli. Sucede lo mismo en España con los arroces por ejemplo sénia o bahía; el consejo regulador Arroz de Valencia considera una serie de variedades: JSendra, gleva, montsianell…, que se engloban dentro de esa misma denominación. En el caso del carnaroli de Arroz Tartana, la variedad cultivada en la Albufera es la carnise, recién cosechada este mes de septiembre, con su humedad óptima comprobada previamente a su cosecha, para garantizar la mejor calidad de grano y las mejores ejecuciones en cocina del afamado risotto italiano.

Ampliar Labores de cosecha en la Albufera de Valencia

Adaptación al Parque Natural de la Albufera

Tras más un año de investigación se optó por esta variedad tras haber estudiado qué carnaroli se podía adaptar mejor a los condicionantes climáticos y las condiciones del terreno del Parque Natural de la Albufera de Valencia. También fundamental, se llevaron a cabo las pruebas pertinentes ejecutadas en cocina, para buscar el mejor grano carnaroli actual, con muestras traídas previamente de Italia, y las comparativas realizadas respecto del carnaroli originario, un arroz ya viejo, que prácticamente no se hace. Para que una nueva variedad de arroz triunfe y sea sostenible con el tiempo en el mercado, han de suceder dos cosas a la vez. Lo primero, que al consumidor le guste y tenga buena aceptación en el mercado, y lo segundo, igual de importante, que en el campo se pueda cultivar bien, y sea rentable para el agricultor. De lo contrario, si una de las dos patas falla, la variedad de arroz que sea no tendrá futuro, lo cual ha sucedido históricamente ya con muchas variedades.

Ampliar Porte de la planta a finales de agosto

En el campo, se trata de un arroz con un manto y una apariencia curiosa, asalvajada, en cambio, con una espiga larga, exuberante y de buen porte. En cocina, es un grano que tiene una gran textura, buena mordida, que absorbe bien los sabores, con un toque cremoso en boca, y que por su gran tamaño viste muy bien la elaboración. Arroz Tartana, con esta nueva apuesta, como uno de los pioneros que cultiva arroz carnaroli en la Albufera, continua su labor de búsqueda de la excelencia en el producto, de cultivo propio y también con agricultores colaboradores de su confianza; arroces para profesionales, cocineros, foodies y amantes de la gastronomía, siempre con garantía de origen, trazabilidad asegurada, y máxima diferenciación, raro hoy de encontrar en el mercado del arroz en España, con muchos arroces de importación, o sin garantías contrastadas.

Ampliar

También Arroz Tartana continua con su empeño en la divulgación de la cultura del arroz, con un largo camino todavía por recorrer; el arroz, aunque no lo parezca, incluso en tierras valencianas, sigue siendo un gran desconocido. Tartana inició esta labor de divulgación ya hace más de diez años, y está dando sus frutos, dando a conocer el mundo del arroz, desde su origen hasta la mesa, desde una posición privilegiada en Valencia, como zona arrocera históricamente más antigua y con más relevancia del Occidente mediterráneo, poniendo a disposición del mercado los mejores arroces para la gastronomía tradicional. Para empezar, Arroz Tartana pondrá a disposición el arroz carnaroli principalmente para profesionales y cocineros en hostelería, con idea de con el tiempo también esté al alcance de amantes de la cocina y consumidores.