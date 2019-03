Nuevo rumbo para la luz de Sueca Demarcación de la falla Cádiz-Los Centelles, con el montaje de iluminación avanzado. / jesús signes La comisión no pondrá portalones y hará el encendido desde la plaza de la plantà | La inauguración sin espectáculo será el día 8 a las ocho de la tarde pero una hora antes se pondrá música que sonó en anteriores ediciones LOLA SORIANO Sábado, 2 marzo 2019, 00:31

Las luces de Ruzafa toman un nuevo rumbo y las comisiones que compiten en la primera división han apostado por unos proyectos que sigan siendo un reclamo para los visitantes, pero que no dejen atrapados a falleros y a vecinos entre vías de evacuación y unas medidas de seguridad asfixiantes.

Una de las fallas que ha decidido cambiar de 'chip' es Sueca-Literato Azorín y tal como se indicó anoche en la presentación del diseño, en esta edición no habrá grandes portalones, sino que la luminosidad se repartirá en un total de 40 arcos.

Se pasa de unos modelos de grandes dimensiones que buscaban hacer siempre récord, a unos diseños también llamativos, pero que no genere barreras. El presupuesto rondará los 35.000 euros. «En 2016 ya dejamos de estar con una empresa italiana para regresar con Ximénez e iniciar el cambio. El año pasado en el segundo tramo de Sueca a Centelles ya no se pusieron luces porque estaba la vía de evacuación y este año no hacemos el espectáculo y centraremos nuestro esfuerzo en las luces», explica Abel Navarro, delegados de medios de Sueca.

La inauguración oficial será el 8 de marzo, a las 20 horas. Eso sí, no habrá espectáculo de luces, es decir, pases con música a lo largo de la noche. A cambio, lo que se ha previsto hacer una hora antes (19 horas) es poner música de ambiente en la demarcación. Y se invita a la gente que se ponga en el entorno de la plaza donde plantan para ver el conjunto de los arcos. «La idea es recordar algunas de las bandas sonoras que hemos utilizado en anteriores ediciones, desde 2005, para acompañar los espectáculos de luces. Se podrán escuchar piezas de 'Titans de Vangelis, que empleamos en 2007; 'Forrest Gump 'en 2009 o 'Viva la vida' de Coldplay, de 2012».

Habrá 28.676 puntos de luz led y en los motivos con esferas habrá cristales de roca, como diamantes de material acrílico transparentes para lograr efectos de resplandor.

La falla que está pendiente de tomar una decisión es la de Cuba-Literato Azorín, cuya directiva tenía anoche una reunión para decidir primero si montan o no luces y qué empresa lo hará en caso de aprobarse. El presidente de la comisión lamentó estos días que no puedan hacer espectáculo por las medidas incluidas ya el pasado año. Como dato curioso, ayer todavía no había operarios trabajando en el montaje de Sueca ni de Cuba, cuando otros años ya estaban muy avanzados porque las piezas eran de gran volumen.

Donde sí están los montajes adelantados es en Cuba-Puerto Rico y Cádiz-Los Centelles. En el primer caso, apuestan por un homenaje al Parque Central con 31 árboles. El encendido lo harán a las 20.30 horas con fuegos de artificios previos. En Cádiz-Los Centelles la inauguración será a las 21 horas. Malvarrosa es la única que mantiene el espectáculo de luces y será también el día 8 a las 20 horas.