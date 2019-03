Adiós a las luces italianas de Cuba Un espectáculo de luces de Cuba-Literato Azorín. / jesús signes La comisión inicia el montaje decorativo sin saber si llegará a entrar en concurso y qué día podrá inaugurar el proyecto LOLA SORIANO Martes, 5 marzo 2019, 02:19

Ni espectáculo sincronizado de música y sonido ni diseños italianos. Las luces de Cuba-Literato Arorín no llevarán el sello de Mariano Light después de muchos años de proyectos sorprendentes que concentraban a millones de personas durante Fallas con los que consiguieron cinco primeros premios y cuatro segundos.

De hecho, el montaje comenzó ayer en Literato Azorín y había algunos operarios de Elecfes -empresa de Murcia que siempre les pone los focos que iluminan la falla- preparando el cableado. Anoche la comisión realizó la cena con los medios de comunicación para hablar de sus propuestas falleras y, como ya avanzó por la tarde el presidente, José Juan Giménez, «este año estamos desproyectados», en referencia a las luces.

No podían presentar un diseño puesto que, tal y como explica, «somos los únicos de Ruzafa que hemos aguantado hasta el final para tratar de hacer espectáculo». Añade que las duras condiciones recogidas en el bando de Fallas les ha impedido seguir adelante con lo que consideraban ya una tradición. Anoche hicieron público un comunicado donde explicaban que las condiciones del bando han hecho imposible poner las luces y hubieran impedido las actividades del colectivo fallero. Recuerdan que para ellos lo principal también es la seguridad y agradecieron las muestras de apoyo recibidas.

El presidente dice que en el futuro «la intención es hacer espectáculos. Otra cosa será que podamos»

«El año pasado el bando ya incluyó medidas, pero en esta edición han incluido otras nuevas como la distancia entre los arcos de luces, la exigencia de una ambulancia o zonas de evacuación».

El presidente de la comisión aclaró que «nuestra intención era seguir adelante con el espectáculo de encendido. Y queremos dejar claro que no es que renunciamos, es que nos hacen renunciar porque las condiciones son duras».

Por eso, advierten de que como el montaje ha comenzado ahora, «veremos si podemos llegar o no a entrar a concurso. Si podemos bien, y si no también». Tampoco tienen claro qué día podrán hacer la inauguración. El resto de fallas de la máxima competición harán este acto el viernes. «No sabemos si pondremos tiras de luces arcos o lo que podamos», indicó Giménez.

Si bien el concejal Pere Fuset en redes sociales cuestionó si todos los falleros conocen las decisiones tomadas sobre las luces, ayer Giménez lo negó. «No es cierto que estemos tomando las medidas sin que lo sepa el resto de falleros, todo se ha hecho por unanimidad». Y avanzó que quizá hoy emitan un comunicado y que tras las Fallas rebatirán las críticas recibidas desde el Ayuntamiento.

De cara al futuro, el presidente de Cuba aseguró que «nuestra intención será seguir haciendo espectáculos porque Valencia se lo merece. Otra cosa será que podamos».