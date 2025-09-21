Look casual y zapatillas de esparto para la excursión fallera por Mallorca

Segunda jornada de diario de a bordo del barco fallero que ha llevado a las 73 candidatas a fallera mayor de Valencia 2026, a sus ... jurados y a Berta Peiró (FMV 2025) y sus doce compañeras de la corte a Mallorca. Después de una noche de cena de cóctel, música en directo con voces y bailarines espectaculares tocaba pisar tierra.

Si bien muchas jóvenes y asistentes al crucero estuvieron bailando hasta cerca de las dos de la madrugada, a las seis y media de la mañana ya estaban preparándose para maquillarse, peinarse y vestirse. También Berta Peiró y su corte se han levantado pronto porque llevaban a sus peluqueros y maquilladores a bordo.

Marta Parra, Jaime Lozano, Carlos Escribano y David Bataller se han repartido las tareas del peinado de valenciana y del maquillaje se han encargado Patricia Bataller y Vicent Borrego.

Sobre el outfit escogido por las candidatas para recorrer Mallorca, han destacado los vestiditos sueltos y frescos, blusas y pantalones amplios y sobre todo colores blancos o beige, para llevar mejor el calor. Y en cuanto al calzado, las aspirantes ya se han bajado de los tacones altos de la cena de cóctel para apostar por zapatos cómodos, de tipo esparto, eso sí algunos con buena cuña, haciendo un guiño valenciano a esta tradición también balear.

En la agenda del día muchas cosas por hacer. A pie de puerto toca la recepción de la falla El Toro de Calvià, con su fallera mayor María Vicenta Candela y Óscar Blanco, presidente y Alejandro Sesé, presidente infantil.

Tras los minutos de hermandad fallera tocará recepción con el alcalde de Mallorca, Jaime Martínez, en el castillo de Bellver y no faltará la visita a la Catedral. Y a la vuelta, sobre las 12 horas, las candidatas ya podrán recibir una charla sobre indumentaria valenciana y serán protagonistas de un taller de repostería.