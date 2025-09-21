Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la bombona de butano baja un 5% desde esta semana: su nuevo coste hasta noviembre

Look casual y zapatillas de esparto para la excursión fallera por Mallorca

Las 73 candidatas a FMV 2026 inician el segundo día de pruebas con el jurado/ Berta Peiró (FMV 2025) y su corte lucen desde primera hora las galas de valenciana para la recepción oficial en el castillo de Bellver

Lola Soriano

Lola Soriano

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:19

Segunda jornada de diario de a bordo del barco fallero que ha llevado a las 73 candidatas a fallera mayor de Valencia 2026, a sus ... jurados y a Berta Peiró (FMV 2025) y sus doce compañeras de la corte a Mallorca. Después de una noche de cena de cóctel, música en directo con voces y bailarines espectaculares tocaba pisar tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  2. 2 Una furgoneta choca con una rotonda en la avenida Tarongers de Valencia
  3. 3 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  4. 4

    Vuelos retrasados hasta cuatro horas en Valencia y Alicante por el ciberataque a aeropuertos europeos
  5. 5 Emergencias avisa de la probabilidad de tormentas intensas en Valencia y Castellón
  6. 6 Última hora sobre el estado de salud de Leiva
  7. 7

    El show de Santamaría
  8. 8

    Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia
  9. 9 La Ley lo respalda: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
  10. 10

    El divorcio entre Mazón y Navarro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Look casual y zapatillas de esparto para la excursión fallera por Mallorca

Look casual y zapatillas de esparto para la excursión fallera por Mallorca