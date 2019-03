«Completamos un año fantástico» 'Ambicions', la falla ganadora. / consuelo chambó Maestro Gozalbo-Conde Altea triunfa por segundo año consecutivo en Primera A | La comisión que preside Miguel Prim logra de nuevo hacer doblete al ganar el primer premio con la falla grande y con la infantil en Especial I. DOMINGO VALENCIA. Domingo, 17 marzo 2019, 02:12

Entre aplausos, gritos de júbilo y música la conversación con el presidente de la comisión Maestro Gozalbo-Conde Altea, Miguel Prim, resulta complicada. Aún no son las diez de la noche y la fiesta invade el ruedo de esta falla del Ensanche. No es para menos. Son los ganadores de la sección Primera A, la llamada categoría de plata de las Fallas, en la que los monumentos no tienen nada que envidiar a sus compañeros de Especial.

Maestro Gozalbo es un buen ejemplo de ello con su 'Ambicions', una propuesta que traslada a los visitantes al antiguo Egipto sin salir de esta plaza del Ensanche. «Completamos un año fantástico», decía un emocionado Prim. Porque al oro obtenido por el monumento grande, que lleva la firma de Manuel Algarra, se suma el primer premio de la infantil en Especial.

Logros a los que, además, hay que añadir una etiqueta: doblete y por segundo año consecutivo. De nuevo el tándem Manolo Algarra-Iván Tortajada (artista de la infantil) llevó la alegría a la comisión, que tiene este año como fallera mayor a Amparo Romero. Como manda la tradición, todos siguieron la lectura del veredicto del jurado en el casal, a donde llegó el artista fallero pocos minutos después de conocer el puesto obtenido.

«Estos premios han sido posible por el trabajo, el esfuerzo, el talento y la planificación», decía el presidente de la comisión, que cierra este ejercicio su etapa al frente de Maestro Gozalbo. Seis años de Prim, los mismos que lleva Algarra plantando en estas calles. «Y sabe que seguirá hasta cuando quiera. Tiene un contrato de por vida y será él quien decida cuándo acaba», comentó el presidente.

«Se cierra un círculo maravilloso este año y una etapa magnífica», añadía Miguel Prim, quien negaba que estén abonados al éxito. «No, no. Es una cuestión de trabajar cada año, de esforzarse», reflexionó.

De 'Ambicions', con un diseño de Miguel y Alejandro Santaeulalia, dos artistas que conocen muy bien esta plaza, destaca la temática egipcia, con una falla coronada por una lucha de dioses, aunque también hay protagonismo de políticos. Eso sí, con el permiso de un icono como Cleopatra. «Habla de las ambiciones personales y de las luchas de poder sin perder de vista la política», detalló el presidente de la comisión.