Dormir menos de seis horas al día aumenta el riesgo cardiovascular

El sueño de mala calidad aumenta el riesgo de ateroesclerosis -acumulación de placas en las arterias de todo el cuerpo-, según el estudio PESA CNIC-Santander, realizado por investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), que dirige Valentín Fuster, y publicado en el 'Journal of the American College of Cardiology (JACC)'. Las personas que duermen menos de seis horas por la noche aumentan su riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación con las que duermen entre siete y ocho horas, concluye esta investigación.

«La medicina está entrando en una fase fascinante. Hasta ahora hemos tratado de entender las enfermedades cardiovasculares, pero, gracias a estudios como PESA CNIC-Santander, estamos comenzando a entender la salud», señala Fuster, director general del CNIC, en la información difundida sobre este estudio por el centro.

El autor principal de este estudio, José María Ordovás, investigador del CNIC y director de Nutrición y Genómica en el Centro de Investigación de Nutrición sobre el Envejecimiento Jean Mayer Human-USDA en la Universidad de Tufts (Estados Unidos), resalta: «Hay dos cosas que hacemos todos los días: comer y dormir. Desde hace años conocemos la relación entre una buena nutrición y la salud cardiovascular; sin embargo, no tenemos tanta información acerca de la relación de esta última con el sueño». «Las enfermedades cardiovasculares son un gran problema mundial. Estamos previniendo y tratando a las personas afectadas con diferentes métodos -fármacos, actividad física y dieta-. Sin embargo, los resultados de este nuevo estudio enfatizan que debemos incluir al sueño como una herramienta más para combatirlas», subraya Ordovás.

Estudios previos ya han demostrado que la falta de sueño aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular al incrementar los factores de riesgo de la enfermedad cardíaca, como los niveles de glucosa, la presión arterial, la inflamación y la obesidad, indica este trabajo. «En nuestra investigación, que incluye a casi 4.000 participantes del Estudio PESA-CNIC Santander, hemos querido evaluar el impacto de la duración del sueño o su fragmentación en la aterosclerosis. Así, hemos visto que los participantes que dormían menos de seis horas al día o tenían sueño muy fragmentado y de mala calidad tenían más placas de colesterol, en comparación con aquellos que dormían más horas o tenían un sueño menos fragmentado», y en conclusión, afirma Fernando Domínguez, primer autor del artículo, «la duración y la calidad del sueño son de vital importancia para la salud cardiovascular».