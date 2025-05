Más de un millar de valencianos al mes renuncian a su trabajo

Todo ha cambiado en el último lustro. Desde que la pandemia llegó sin previo aviso y detuvo el tiempo, ha variado la forma de comprender ... la vida. Gozar de buena salud se convirtió en la máxima prioridad tras comprobar la letalidad de un maldito virus que se apropió de todo lo que se cruzaba por delante y las relaciones personales cobraron mayor importancia después de un encierro que parecía jamás acabar. Sin embargo, la pandemia también fue «un punto de inflexión» para reflexionar sobre otras cuestiones importantes, aunque cada vez menos fundamentales para nuestro día a día, como es el trabajo.

De hecho, aunque todavía no se puede hablar de fenómeno social , los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social reflejan un incremento en el número de bajas voluntarias en los años posteriores a la pandemia. Es decir, cada vez más españoles deciden rescindir su vinculación con la empresa sin necesidad de tener un trabajo alternativo.

Eso sí, el escenario en el que se encuentra España, no puede compararse con el de Estados Unidos, donde se produjo la Gran Renuncia con picos de 4 millones de abandonos laborales en los años posteriores a la pandemia, a pesar de que los datos acumulados de cada mes pueden resultar alarmantes.

Para obtener cifras fidedignas cabe tener en cuenta que el número de bajas voluntarias acumuladas a final de mes no es un reflejo de la realidad que se vive en el mercado laboral, ya que un mismo trabajador puede darse de baja y volver a ser contratado por otra empresa en más de una ocasión a lo largo de un mismo mes. Por tanto, según explica Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical en CC OO-PV, son los promedios mensuales, que se calculan dividiendo el número de personas que dejan su trabajo entre la cantidad de días laborables.

Aunque no es una foto fija, entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2025 se produce un incremento del 68% en el número medio de bajas voluntarias registradas en nuestro país. Es decir, de las 6.803 renuncias de media que se produjeron en el primer mes de marzo posterior a la pandemia se ha pasado a las 11.576 de este año.

A nivel regional, la traslación es todavía más compleja, ya que la Seguridad Social no dispone de datos disgregados por autonomías. Sin embargo, la estimación que realizan desde el sindicato –recalcan en más de una ocasión que sólo se trata de una estimación– es que en la Comunitat Valenciana se producen mensualmente entre 1.000 y 1.500 bajas voluntarias, «con una tendencia creciente en la comparativa trimestral de los últimos 5 años».

De hecho, las renuncias voluntarias ya son el segundo motivo de baja en seguridad social tras el pase a inactividad de personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo en la Comunitat. Detrás de este movimiento confluyen varios factores. Por un lado, la búsqueda de mejores condiciones laborales en otro puesto de trabajo. «Ante la situación del tiempo parcial puede encontrarse una explicación de abandonar la empresa por cambio a otra que ofrezca mayor cantidad de trabajo», explica Daniel Patiño. Sin embargo, aspectos como las condiciones de horario, salario, conciliación, o compatibilidad son «cada vez más relevantes en la toma de decisiones».

A pesar de que el sindicato considera que se trata de un incremento lógico que responde al aumento de los contratos indefinidos en los últimos años, desde CC OO-PV lanzan una advertencia a las empresas: «El fenómeno de la Gran Dimisión conocido en EE UU no tiene el impacto ni en España ni en la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de la necesidad de adaptar las empresas a necesidades cambiantes en las personas trabajadoras que por supuesto son el salario, pero no únicamente».

Los jóvenes, a la cabeza

Para Mónica Pérez, directora de Comunicación, Estudios y Relaciones Institucionales en InfoJobs, los jóvenes son los que lideran esta iniciativa que empieza a reflejar una «curva ascendente» en todos los registros. «A partir de la pandemia se empezaron a preguntar cuánto tiempo querían que ocupase el trabajo en su vida», explica la portavoz del portal de empleo en línea.

No es casualidad. Son el colectivo peor remunerado y empiezan a tener en cuenta factores que van más allá del salario a la hora de buscar un empleo. «Cada vez existe una mayor preocupación por la conciliación familiar o por el cuidado de la salud mental, sobre todo desde la pandemia. Los jóvenes piensan que el trabajo no lo es todo y esa mentalidad va contagiando al resto de la población», explican desde Infojobs.

Desde el portal de empleo denuncian que existe una «insatisfacción que debemos atacar» para garantizar un futuro con condiciones favorables para las nuevas generaciones que acaban de empezar su carrera profesional. No obstante, el número de bajas voluntarias no es mayor debido a que el mercado laboral español es poco dinámico y a que el desempleo afecta en mayor medida al público joven, según explican desde Infojobs. Las cifras de paro juvenil en la Comunitat a cierre del primer trimestre de 2025 se sitúan en el 26,6% frente a una tasa ligeramente superior al 12% para el resto de la población activa valenciana.

Los trabajadores con menor experiencia en el mercado laboral son los que encabezan un movimiento que, sin embargo, empieza a extenderse entre las plantillas, sin importar la edad. Mónica Pérez explica que en el caso de los trabajadores más veteranos las bajas voluntarias suelen ser habituales después de haber superado un problema de salud. «En España el salario sigue siendo el principal factor a tener en cuenta para un cambio o un cese laboral, pero existe una vinculación importante de las bajas voluntarias con aspectos relacionados con la salud», argumenta la responsable de comunicación de Infojobs, que asegura que las denominadas microjubilaciones empiezan a ser cada vez más habituales entre los trabajadores de mayor edad.

¿Pero la microjubilación no era cosa de jóvenes? Parece que esa era la idea original. Pero sólo eso, ya que se ha ido remodelando conforme han ido menguando las capacidades económicas del público joven. Para Mónica Pérez el concepto de microjubilación no siempre coincide con el de trabajador joven ya que los asalariados con menos experiencia «muchas veces no tienen ahorros suficientes para estar un año sin trabajar».

Lo que está claro es que se está produciendo un cambio de mentalidad respecto al trabajo promovido por los trabajadores, pero que empieza a tener un peso considerable a la hora de seleccionar personal. «Los retiros temporales tienen un lado positivo, porque ofrecen al trabajador nuevas oportunidades y la capacidad de descubrir nuevas fórmulas que propician el crecimiento del trabajador. Es algo que puede valorarse de forma positiva por las empresas», comenta la directora de comunicación de la plataforma de empleo.

Por ahora se trata de algo anecdótico, que todavía no genera preocupación entre el sector empresarial, aunque desde Infojobs advierten de que puede convertirse en un problema que puede situarse al nivel del absentismo con vistas al futuro.