Marta Nogueras, responsable de Lanzadera. Iván Arlandis

Salud, moda y sostenibilidad, entre los nuevos proyectos que apadrina Lanzadera

La aceleradora de empresa que impulsa Juan Roig bendice en su nueva convocatoria a un centenar de empresas

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:38

Lanzadera, la aceleradora de startups integrada en Marina de Empresas, el 'hub' de emprendimiento valenciano impulsado por Juan Roig, incorpora a más de un centenar ... de empresas en su nueva convocatoria: en concreto, 120, de las que el 80% ya está facturando. Las nuevas incorporaciones están activas comercialmente y presentan modelos de negocio «contrastados», lo que supone una «muestra de que el programa atrae proyectos sólidos y de gran madurez», según ha subrayado Lanzadera en un comunicado. En esta edición, la suscripción se consolida como un modelo «estratégico», ya que la mayoría de las startups seleccionadas apuestan por este enfoque.

