Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios de comunicación este viernes en Sevilla EP

El Gobierno aprobará el martes el proyecto de condonación de la deuda a las comunidades autónomas

Andalucía y Cataluña, con una quinta de 18.000 y 17.104 millones de euros, respectivamente, serían las regiones más beneficiadas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:50

El Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas con ... el que el Estado prevé asumir hasta 83.252 millones de las comunidades del régimen común. Así lo confirmó este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero en declaraciones a los medios tras su visita a la empresa GRI Towers, en el Polígono Astilleros de la Zona Franca de Sevilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  5. 5 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  6. 6 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  7. 7 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  8. 8 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  9. 9 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  10. 10 Condenada a dos años de prisión una directora financiera por estafar 154.000 euros a su empresa en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno aprobará el martes el proyecto de condonación de la deuda a las comunidades autónomas