Lafuente: «En la CEV actual no hay una escisión. Hay malestar»

Salvador Navarro, presidente de la CEV autonómica desde hace ocho años, renunció este martes a la reelección del puesto en los comicios del próximo 6 de noviembre que él mismo había convocado unas semanas antes. Las razones, según argumentó, son que hay una corriente alternativa que está cogiendo fuerza y que prefería «no poner en riesgo la organización» y también evitar «la tensión y la polarización». Con este movimiento dejaba vía libre a Lafuente para dar un paso al frente y presentar una candidatura alternativa.