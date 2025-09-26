Lafuente: «En la CEV actual no hay una escisión. Hay malestar»
El candidato ha comparecido en una rueda de prensa para explicar su proyecto
Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:53
10:49
Termina la rueda de prensa de Vicente Lafuente. El actual presidente de Femeval ha confirmado que se presentará como candidato a presidir la CEV, aunque todavía está reuniendo los avales y los apoyos necesarios. El aspirante ha remarcado que la patronal funciona bien en la mayoría de los aspectos, pero ha matizado que «el proyecto tiene que evolucionar».
Muchas gracias por seguir el directo.
10:39
Lafuente: “Hace 20 días no nos hubiéramos planteado nadie estar aquí”
Lafuente esgrime que el relevo al frente de la CEV ha sido inesperado y repentino. “Hace 20 días no nos hubiéramos planteado nadie estar aquí”, expresa. En este sentido, ha calificado las conversiones con Navarro la semana pasada de «personales y entrañables». «Hemos hablado muy claro y hemos puesto sobre la mesa los problemas y las soluciones», agrega Lafuente.
10:33
Lafuente: “Yo necesito a Navarro en la CEOE. Es bueno que esté”
Lafuente insiste en que quiere que el presidente saliente, Salvador Navarro, siga en la patronal estatal CEOE para mantener la fuerza de Valencia a escala estatal. “Yo necesito a Navarro en la CEOE. Es bueno que esté”, subraya.
10:30
El aspirante a presidente de la CEV no aspira a que haya «un gran cambio» respecto a la actual CEV, ya que hay «un porcentaje importante de cuestiones» que no hay que modificar. «No hay una escisión, hay malestar», expresa, y añade que «son pocas las cosas que no funcionan».
10:26
Lafuente aboga por una candidatura de consenso con las distintas patronales provinciales. «Espero y deseo que sea unitaria», señala, aunque no descarta que puede haber otras personas que se presenten. En esta línea, pide una organización «abierta y coral, con lealtad institucional».
10:23
El papel del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha sido imparcial, apunta Lafuente. Garamendi le pidió que se pusiera la organización por encima de todo, así que insta a que «nadie busque guerras donde no las hay». Navarro ocupa una de las vicepresidencias de la CEOE y, por su parte, Lafuente siempre ha mantenido una buena relación con el presidente de la CEOE.
10:19
Vicente Lafuente, preguntado por la relación con la Generalitat, expresa que su idea es «mantener lealtad con las instituciones». «Las malas relaciones en un momento determinado no ayudan. Hay que instar a esas personas a que sean conscientes de que los de abajo lo padecemos», ha mencionado en referencia a los rifirrafes entre Navarro y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en los últimos meses.
10:17
Sobre la provincia de Alicante, Lafuente señala que hay «problemas históricos que no se han solventado». «Alicante no veía con buenos ojos el actual sistema. Hay que hacer un esfuerzo de incorporación de todos», apunta.
10:14
Lafuente ha hablado con las tres patronales provinciales para tratar de presentar unas listas de consenso. Pone el foco en Alicante, provincia que más oposición ha mostrado en las últimas semanas con el hasta ahora presidente.
10:13
Lafuente agradece el trabajo de Navarro durante estos ocho años y pone en valor que han estado juntos en «todo tipo de batallas». «Hemos sido leales el uno con el otro. Pero puedes ser leal y que no haya unanimidad. Las hemos tratado con discreción», señala. Además, señala que necesita a Navarro «al lado» en la CEOE.
10:11
Lafuente: «La mayoría de gente está encantada con el proyecto, pero tiene que evolucionar»
Vicente Lafuente, candidato a presidir la CEV, califica el trayecto de Salvador Navarro al frente de la CEV como «vertebrador y transgresor» con el que «la mayoría de gente está encantada», pero apunta que «el proyecto tiene que evolucionar». Así, explica que se ha querido alejar del ruido mediático para no eclipsar la línea de trabajo.
10:04
Vicente Lafuente confirma que va a presentar su candidatura para presidir la CEV. «Se está haciendo buscando el mayor número de aportaciones y con discreción», señala.
10:02
Salvador Navarro, presidente de la CEV autonómica desde hace ocho años, renunció este martes a la reelección del puesto en los comicios del próximo 6 de noviembre que él mismo había convocado unas semanas antes. Las razones, según argumentó, son que hay una corriente alternativa que está cogiendo fuerza y que prefería «no poner en riesgo la organización» y también evitar «la tensión y la polarización». Con este movimiento dejaba vía libre a Lafuente para dar un paso al frente y presentar una candidatura alternativa.
09:57
Buenos días.
Les damos la bienvenida al directo de la rueda de prensa de Vicente Lafuente, presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) y principal aspirante a sustituir a Salvador Navarro como presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).
-
